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Балотелли подписал новый контракт с «Ниццей»

Источник:  ФК «Ницца»Комментарии

Форвард «Ниццы» Марио Балотелли продолжит карьеру в клубе.

26-летний итальянец подписал новый контракт с «Ниццей», в которой играет с лета 2016 года. Подробности соглашения не разглашаются.

В прошлом сезоне Балотелли забил 15 голов в 23 матчах лиги 1. Также на его счету один гол в четырех матчах Лиги Европы и один гол в одном матче Кубка лиги.

Напомним, ранее Балотелли выступал в «Интере», «Манчестер Сити», «Милане» и «Ливерпуле».

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