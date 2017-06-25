Балотелли подписал новый контракт с «Ниццей»

Форвард «Ниццы» Марио Балотелли продолжит карьеру в клубе.

26-летний итальянец подписал новый контракт с «Ниццей», в которой играет с лета 2016 года. Подробности соглашения не разглашаются.

В прошлом сезоне Балотелли забил 15 голов в 23 матчах лиги 1. Также на его счету один гол в четырех матчах Лиги Европы и один гол в одном матче Кубка лиги.

Напомним, ранее Балотелли выступал в «Интере», «Манчестер Сити», «Милане» и «Ливерпуле».