Балотелли подписал новый контракт с «Ниццей»
Источник: ФК «Ницца»Комментарии
Форвард «Ниццы» Марио
Балотелли продолжит карьеру в клубе.
26-летний итальянец подписал новый контракт с «Ниццей», в которой играет с лета 2016 года. Подробности соглашения не разглашаются.
🚨 Officiel !— OGC Nice (@ogcnice) 25 июня 2017 г.
La belle histoire continue entre l’@ogcnice et Mario #Balotelli !https://t.co/Eu3SSDVNCd
В прошлом сезоне Балотелли забил 15 голов в 23 матчах лиги 1. Также на его счету один гол в четырех матчах Лиги Европы и один гол в одном матче Кубка лиги.
Напомним, ранее Балотелли выступал в «Интере», «Манчестер Сити», «Милане» и «Ливерпуле».
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