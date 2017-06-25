Защитник «Сассуоло» Ачерби входит в список интересов «Зенита»

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини рассматривает на роль одного из основных центральных защитников игрока «Сассуоло» Франческо Ачерби.

Как сообщает журналист Sky Sport Italia Джанлука ди Марцио, Манчини видит Ачерби в связке с Костасом Маноласом, к которому петербургский клуб также проявляет интерес, по информации итальянских СМИ. Сейчас грек выступает за «Рому».

Ди Марцио отмечает, что препятствием к трансферу Ачерби может стать лимит на легионеров в чемпионате России. Команды РФПЛ могут выпускать на поле не больше шести иностранных футболистов.

Напомним, Ачерби выступает за «Сассуоло» с 2013 года, когда команда вышла в Серию А. В сезоне 2016/2017 28-летний итальянец провел в чемпионате страны 38 матчей и забил 4 гола. Зимой футболистом интересовался «Лестер», однако «Сассуоло» отклонил два предложения английского клуба. Также клуб не стал продавать Ачерби «Галатасараю» за семь миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Зенит» потратит 60 миллионов евро на трансфер игроков «Ромы» Костаса Маноласа и Леандро Паредеса.