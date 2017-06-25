Ники Лауда: То, что сделал Феттель, за гранью понимания

Неисполнительный директор «Мерседес» Ники Лауда высказался об инциденте на Гран-при Азербайджане, в котором во время нахождения на трассе машины безопасности пилот «Феррари» Себастьян Феттель ударил колесом в колесо пилота «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона.

«На мой взгляд, все просто: тот, кто впереди, задает темп. То же самое можно увидеть на обычных дорогах. Если машина перед вами замедляется, вы также должны сбросить скорость. Я сильно удивился, когда Себастьян поравнялся с Льюисом и начал жестикулировать, ведь это была полностью его вина.

Да, Себастьян был расстроен тем, что врезался в заднюю часть машины Хэмилтона. Но в этом был виноват он сам, а не Льюис. То, что он сделал потом, вообще за гранью понимания. Все могло закончиться сходом для обоих. Не знаю, для чего было так рисковать», – приводит Autosport.com.ru слова Лауды.