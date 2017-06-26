Женская сборная России по шахматам лидирует перед последним туром на чемпионате мира, мужская сборная - на втором месте
В Ханты-Мансийске были сыграны партии
предпоследнего восьмого тура командных чемпионатов мира. На данный
момент женская сборная России на первом месте, мужская – на втором.
В мужском турнире сборная России обыграла команду Индии со
счетом 2,5:1,5. У российской команды 13 очков и второе место, на очко больше у
лидеров турнира сборной Китая.
В
женском турнире россиянки уверенно обыграли сборную Египта – 3,5:0,5. Сборная
России с 14 очками лидирует, опережая на два очка команду Украины, идущую
второй.
Российская шахматная федерация благодарит за поддержку
Федеральную сетевую компанию Единой энергетической системы, которая является
генеральным спонсором национальных сборных и вносит свой вклад в их успешные
выступления.
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