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Женская сборная России по шахматам лидирует перед последним туром на чемпионате мира, мужская сборная - на втором месте

Источник:  Российская шахматная федерацияКомментарии

В Ханты-Мансийске были сыграны партии предпоследнего восьмого тура командных чемпионатов мира. На данный момент женская сборная России на первом месте, мужская – на втором.

В мужском турнире сборная России обыграла команду Индии со счетом 2,5:1,5. У российской команды 13 очков и второе место, на очко больше у лидеров турнира сборной Китая.

В женском турнире россиянки уверенно обыграли сборную Египта – 3,5:0,5. Сборная России с 14 очками лидирует, опережая на два очка команду Украины, идущую второй.

Российская шахматная федерация благодарит за поддержку Федеральную сетевую компанию Единой энергетической системы, которая является генеральным спонсором национальных сборных и вносит свой вклад в их успешные выступления.

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