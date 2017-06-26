Серхио Перес: В ходе гонки Окон действовал не так, как нужно

Пилот «Форс Индии» Серхио Перес раскритиковал своего партнера по команде Эстебана Окона после Гран-при Азербайджана.

«Мы упустили фантастическую возможность для команды. Честно говоря, я не знаю, что я мог сделать в том моменте, чтобы избежать контакта. Я ехал возле стены, и мне было некуда деваться.

Очень жаль, что все так закончилось. Это был чересчур агрессивный маневр. На протяжении всей карьеры мои напарники действовали жестко, но оставляли мне место на трассе. То, что случилось в Баку, абсолютно неприемлемо с командной точки зрения.

В гонке Окон действовал не так, как нужно. В его действиях не было никакой логики»,- цитирует Переса Autosport.

Напомним, что после столкновений пилотов Перес сошел с дистанции, а Окон в итоге стал шестым.

Баку (Азербайджан)

Чемпионат мира

8-й этап

Гран-при Азербайджана

Гонка

1. Даниэль Риккардо («Ред Булл») – 2:03.55,570

2. Валттери Боттас («Мерседес») +3.904

3. Лэнс Стролл («Уильямс») +4.009

4. Себастьян Феттель («Феррари») +5.976

5. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +6.188

6. Эстебан Окон («Форс Индия») +30.298

7. Кевин Магнуссен («Хаас») +41.753

8. Карлос Сайнс-младший («Торо Россо») +49.400

9. Фернандо Алонсо («Макларен») +59.551

10. Паскаль Верляйн («Заубер») +89.093

11. Маркус Эрикссон («Заубер») +91.794

12. Стоффель Вандорн («Макларен») +92.160

13. Ромен Грожан («Хаас») +1 круг



Кими Райкконен («Феррари») – сошел

Серхио Перес («Форс Индия») – сошел

Фелипе Масса («Уильямс») – сошел

Нико Хюлькенберг («Форс Индия») – сошел

Макс Ферстаппен («Ред Булл») – сошел

Даниил Квят («Торо Россо») – сошел

Джолион Палмер («Рено») – сошел