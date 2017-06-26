Эстебан Окон: Я доволен выступлением, но разочарован гонкой
Пилот команды «Форс Индия» Серхио Перес
поделился впечатлениями после Гран-при Азербайджана. Напомним, что он занял
шестое место.
«Я доволен выступлением, но
разочарован гонкой, потому что у нас был огромный потенциал. Нет ничего
хорошего в нашем инциденте. Я потерял много мест, но все же смог набрать очки
для команды.
Если возвращаться к тому
эпизоду, то в первом повороте Перес ударил меня, а во втором у меня был
внутренний радиус, и мы коснулись снова. Порой это случается в гонках.
Мы абсолютно точно обсудим этот
момент, чтобы в будущем такое не повторялось», - цитирует Окона Autosport.
Напомним, что партнер Окона по команде Серхио Перес раскритиковал Окона за столкновение, которое привело к его сходу.
Баку (Азербайджан)
Чемпионат мира
8-й этап
Гран-при Азербайджана
Гонка
1. Даниэль
Риккардо («Ред Булл») – 2:03.55,570
2. Валттери Боттас («Мерседес») +3.904
3. Лэнс Стролл («Уильямс») +4.009
4. Себастьян Феттель («Феррари») +5.976
5. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +6.188
6. Эстебан Окон («Форс Индия») +30.298
7. Кевин Магнуссен («Хаас») +41.753
8. Карлос Сайнс-младший («Торо Россо») +49.400
9. Фернандо Алонсо («Макларен») +59.551
10. Паскаль Верляйн («Заубер») +89.093
11. Маркус Эрикссон («Заубер») +91.794
12. Стоффель Вандорн («Макларен») +92.160
13. Ромен Грожан («Хаас») +1 круг
Кими Райкконен («Феррари») – сошел
Серхио Перес («Форс Индия») – сошел
Фелипе Масса («Уильямс») – сошел
Нико Хюлькенберг («Форс Индия») – сошел
Макс Ферстаппен («Ред Булл») – сошел
Даниил Квят («Торо Россо») – сошел
Джолион Палмер («Рено») – сошел