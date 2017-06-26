Эстебан Окон: Я доволен выступлением, но разочарован гонкой

Пилот команды «Форс Индия» Серхио Перес поделился впечатлениями после Гран-при Азербайджана. Напомним, что он занял шестое место.

«Я доволен выступлением, но разочарован гонкой, потому что у нас был огромный потенциал. Нет ничего хорошего в нашем инциденте. Я потерял много мест, но все же смог набрать очки для команды.

Если возвращаться к тому эпизоду, то в первом повороте Перес ударил меня, а во втором у меня был внутренний радиус, и мы коснулись снова. Порой это случается в гонках.

Мы абсолютно точно обсудим этот момент, чтобы в будущем такое не повторялось», - цитирует Окона Autosport.

Напомним, что партнер Окона по команде Серхио Перес раскритиковал Окона за столкновение, которое привело к его сходу.

Баку (Азербайджан)

Чемпионат мира

8-й этап

Гран-при Азербайджана

Гонка

1. Даниэль Риккардо («Ред Булл») – 2:03.55,570

2. Валттери Боттас («Мерседес») +3.904

3. Лэнс Стролл («Уильямс») +4.009

4. Себастьян Феттель («Феррари») +5.976

5. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +6.188

6. Эстебан Окон («Форс Индия») +30.298

7. Кевин Магнуссен («Хаас») +41.753

8. Карлос Сайнс-младший («Торо Россо») +49.400

9. Фернандо Алонсо («Макларен») +59.551

10. Паскаль Верляйн («Заубер») +89.093

11. Маркус Эрикссон («Заубер») +91.794

12. Стоффель Вандорн («Макларен») +92.160

13. Ромен Грожан («Хаас») +1 круг



Кими Райкконен («Феррари») – сошел

Серхио Перес («Форс Индия») – сошел

Фелипе Масса («Уильямс») – сошел

Нико Хюлькенберг («Форс Индия») – сошел

Макс Ферстаппен («Ред Булл») – сошел

Даниил Квят («Торо Россо») – сошел

Джолион Палмер («Рено») – сошел