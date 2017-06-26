Джанлуиджи Доннарумма о заявлении по контракту с «Миланом»: Мой Instagram взломали, я удаляю его

Вратарь «Милана» Джанлуиджи Доннарумма в твиттере заявил о взломе своего Instagram и удалил аккаунт в этой социальной сети.

«Мой аккаунт взломали, я удаляю Instagram», - написал Доннарумма. На данный момент его аккаунт значится как недоступный или удаленный.

«Мои твиты вызвали настоящий скандал, чего я совсем не хотел и за что хочу извиниться. Я хотел бы еще раз выразить свою абсолютную любовь к «Милану» и его фанатам.

Сейчас все мои мысли связаны с молодежной сборной, с которой я хочу преподнести подарок нашим болельщикам. Но я обещаю, что после завершения чемпионата Европы встречусь с семьей и агентом, чтобы обсудить продление контракта с «Миланом», – такие слова появились в Instagram вратаря до этого.

Напомним, ранее агент 18-летнего вратаря Мино Райола заявил, что Доннарумма не будет продлевать контракт с «Миланом», который истекает летом 2018 года, что вызвало критику болельщиков.