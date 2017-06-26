Джанлуиджи Доннарумма о заявлении по контракту с «Миланом»: Мой Instagram взломали, я удаляю его
Вратарь «Милана» Джанлуиджи Доннарумма в твиттере заявил о
взломе своего Instagram
и удалил аккаунт в этой социальной сети.
«Мой аккаунт взломали, я удаляю Instagram», - написал Доннарумма. На данный момент его аккаунт
значится как недоступный или удаленный.
«Мои
твиты вызвали настоящий скандал, чего я совсем не хотел и за что хочу
извиниться. Я хотел бы еще раз выразить свою абсолютную любовь к «Милану» и его
фанатам.
Сейчас все мои мысли связаны с
молодежной сборной, с которой я хочу преподнести подарок нашим болельщикам. Но
я обещаю, что после завершения чемпионата Европы встречусь с семьей и агентом,
чтобы обсудить продление контракта с «Миланом», – такие слова появились в Instagram вратаря
до этого.
Напомним, ранее агент 18-летнего вратаря Мино Райола заявил,
что Доннарумма не будет продлевать контракт с «Миланом», который истекает летом
2018 года, что вызвало критику болельщиков.