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Испания обыграла Францию в финале женского Евробаскета

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Финальный матч чемпионата Европы по баскетболу между сборными Испании и Франции завершился победой испанок. Итоговый счет матча - 71:55.

Для сборной Испании это третья победа на турнире. Ранее они становились чемпионками Европы в 1993 и в 2013 годах. В матче за третье место сборная Бельгии обыграла сборную Греции -  78:45.

Чемпионат Европы по баскетболу. Женщины

Прага (Чехия)

Финал

Испания – Франция – 71:55

Матч за третье место

Бельгия –Греция – 78:45

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