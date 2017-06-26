Испания обыграла Францию в финале женского Евробаскета
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Финальный матч чемпионата Европы по баскетболу между
сборными Испании и Франции завершился победой испанок. Итоговый счет матча - 71:55.
Для сборной Испании это третья победа на
турнире. Ранее они становились чемпионками Европы в 1993 и в 2013 годах. В
матче за третье место сборная Бельгии обыграла сборную Греции - 78:45.
Чемпионат Европы по баскетболу. Женщины
Прага (Чехия)
Финал
Испания – Франция – 71:55
Матч за третье место
Бельгия –Греция – 78:45
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