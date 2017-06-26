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ВИДЕО ДНЯ: Бык прервал ход футбольного матча

Сергей Данилевич
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Футболисты болгарского «Ботева» и кипрского клуба АЕЛ проводили товарищеский матч на тренировочном поле в спортивном комплексе «Царское село».

Игра осталась бы незамеченной, если бы не инцидент, произошедший в первом тайме.

Рядом с комплексом паслись коровы, но черного быка в этот момент они не интересовали. Бык проник на футбольное поле, вальяжно прошел от одних ворот до других, не обратив при этом внимания на бокового судью в красной футболке, обошел ворота, а затем запутался в заградительной сетке, отделяющей одно поле от другого.

Вскоре на поле появилась еще и собака, но она такого удивления у присутствующих не вызвала. К слову, встреча закончилась со счетом 3:1 в пользу клуба АЕЛ.


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