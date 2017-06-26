Спортивный директор «Лилля»: Роналду сказал, что ему нужно несколько дней на размышление о своем будущем

Спортивный директор «Лилля» Луиш Кампуш, который дружит с форвардом мадридского «Реала» Криштиану Роналду, сказал, что нападающий пока не определился со своим будущим и взял время на размышление.

«Шансы на переход в «ПСЖ»? Я не знаю. Криштиану сказал, что ему нужно несколько дней на размышление. Это абсолютно нормально. Ситуация в «Реале» в последнее время была немного напряженной, что вполне объяснимо. Криштиану нужно время, чтобы принять правильное решение. Я в этом уверен. Я часто общаюсь с Криштиану, но он полностью сосредоточен на своей работе.

Его очень удивило это дело по неуплате налогов. Его очень задело это, потому что он всегда старается поддерживать свой хороший имидж по всему миру, и из-за этого дела ему пришлось пережить непростые времена», - цитирует Кампуша AS со ссылкой на эфир французского телеканала TF1.

Ранее сообщалось, что Роналду может покинуть «Реал» из-за налогового скандала. Среди возможных вариантов назывался переход в «ПСЖ».