Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Спортивный директор «Лилля»: Роналду сказал, что ему нужно несколько дней на размышление о своем будущем

Источник:  ASКомментарии

Спортивный директор «Лилля» Луиш Кампуш, который дружит с форвардом мадридского «Реала» Криштиану Роналду, сказал, что нападающий пока не определился со своим будущим и взял время на размышление.

«Шансы на переход в «ПСЖ»? Я не знаю. Криштиану сказал, что ему нужно несколько дней на размышление. Это абсолютно нормально. Ситуация в «Реале» в последнее время была немного напряженной, что вполне объяснимо. Криштиану нужно время, чтобы принять правильное решение. Я в этом уверен. Я часто общаюсь с Криштиану, но он полностью сосредоточен на своей работе.

Его очень удивило это дело по неуплате налогов. Его очень задело это, потому что он всегда старается поддерживать свой хороший имидж по всему миру, и из-за этого дела ему пришлось пережить непростые времена», - цитирует Кампуша AS со ссылкой на эфир французского телеканала TF1.

Ранее сообщалось, что Роналду может покинуть «Реал» из-за налогового скандала. Среди возможных вариантов назывался переход в «ПСЖ».

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Поль Погба: Пойму Гризманна, если он решит перейти в «Сити»Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба заявил, что поймет нападающего «Атлетико» Антуан Гризманна, если тот решит перейти в стан «Манчестер Сити».Новая Зеландия – Португалия. Роналду отдал Бернарду Силве приз лучшему игроку матчаНападающий сборной Португалии Криштиану Роналду отдал приз лучшему игроку матча группового этапа Кубка конфедераций против Новой Зеландии полузащитнику Бернарду Силве.Альваро Арбелоа: Закончил карьеру, так как не хотел доигрыватьБывший защитник мадридского «Реала» и сборной Испании Альваро Арбелоа рассказал о причинах своего решения закончить игровую карьеру.Олег Терехин: Провала никакого нет. Я и не думал, что сборная России выйдет из группыБывший нападающий московского «Динамо» и «Локомотива» Олег Терехин прокомментировал выступление сборной России на домашнем Кубке Конфедераций.Алессандро Дель Пьеро: Роналду всегда найдется место в «Ювентусе»Бывший нападающий «Ювентуса» Алессандро Дель заявил, что туринский клуб всегда готов пригласить нападающего Криштиану Роналду, если он решит покинуть «Реал».Денис Суарес: В новом сезоне надеюсь играть большеПолузащитник «Барселоны» Денис Суарес заявил, что планирует получать больше игрового времени в новом сезоне.«Хетафе» обыграл «Тенерифе» и вернулся в испанскую примеруВторой матч финала плей-офф за выход в испанскую примеру между «Хетафе» и «Тенерифе» завершился победой хозяев со счетом 3:1. Эта победа позволила им вернуться в высший дивизион.Ни слова о «Реале». Роналду снова не дал журналистам спросить про налогиНи слова о «Реале». Роналду снова не дал журналистам спросить про налогиКриштиану и Сантуш ругали газон стадиона «Санкт-Петербург», а тренер новозеландцев искал позитив и в поражении 0:4.Жоау Моутинью: Желаю Коэнтрау счастья в «Спортинге»Полузащитник сборной Португалии Жоау Моутинью поделился мнением о переходе Коэнтрау в «Спортинг».Криштиану Роналду: Газон в Петербурге тяжелый, лучше играть было невозможноНападающий сборной Португалии Криштиану Роналду поделился впечатлениями от победы над Новой Зеландией (4:0).Роналду признан лучшим игроком матча Новая Зеландия – ПортугалияНападающий сборной Португалии Криштиану Роналду признан лучшим игроком матча 3-го тура группы A c командой Новой Зеландии.Роналду украли, установили рекорд турнира. Вы не смотрели мистический матчРоналду украли, установили рекорд турнира. Вы не смотрели мистический матчПока сборная России контрастировала в Казани, португальцы развлекались в Петербурге.Роналду опередил Месси по количеству голов за клуб и сборную в 2017 годуНападающий «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду опередил форварда «Барселоны» аргентинца Лионеля Месси по количеству мячей, забитых в этом году за клуб и сборную.Пепе может стать игроком «Бешикташа»Интерес к защитнику мадридского «Реала» Пепе проявляет «Бешикташ». Об этом сообщают испанские СМИ.«ПСЖ» нацелился на Бэйла«ПСЖ» попытается этим летом купить у «Реала» полузащитника Гарета Бэйла, сообщает The Sun.Венгер предложил Мбаппе перейти в «Арсенал»Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер лично позвонил нападающему «Монако» Килиану Мбаппе и предложил ему перейти в лондонский клуб, сообщает The Sun.Роналду не вернется в «Манчестер Юнайтед». Главные события еврофутболаРоналду не вернется в «Манчестер Юнайтед». Главные события еврофутбола«Советский спорт» представляет главные события в мире зарубежного футбола за последние пять дней.Лионелю Месси исполнилось 30 летАргентинскому нападающему «Барселоны» Лионелю Месси исполнилось 30 лет.«Реал» и «Манчестер Юнайтед» начали переговоры по переходу МоратыФорвард «Реала» Альваро Мората сообщил руководству клуба, что хочет покинуть команду, после чего испанцы начали переговоры о переходе 24-летнего нападающего в «Манчестер Юнайтед», сообщает Marca.Костин задрафтован «Сент-Луисом», Кэррик не ждет Роналду, а «Зенит» торгутся за игроков «Ромы». Главные новости утраКостин задрафтован «Сент-Луисом», Кэррик не ждет Роналду, а «Зенит» торгутся за игроков «Ромы». Главные новости утра«Советский спорт» предлагает начать день с главных событий утра субботы.
Футбол
Джанлуиджи Доннарумма о заявлении по контракту с «Миланом»: Мой Instagram взломали, я удаляю его
Шахматы
Женская сборная России по шахматам лидирует перед последним туром на чемпионате мира, мужская сборная - на втором месте
Футбол
Джанлуиджи Доннарумма: Обещаю, что после Евро обсужу продление контракта с «Миланом»
Футбол
Защитник «Сассуоло» Ачерби входит в список интересов «Зенита»
все новости
Реал
Реалкалендарьстатистика
Криштиану Роналду
Криштиану Роналдувсе новости
Чемпионат Испании
Чемпионат Испаниитаблицакалендарьстатистикатексты/новости