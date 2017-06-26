Спортивный директор «Лилля»: Роналду сказал, что ему нужно несколько дней на размышление о своем будущем
Спортивный директор «Лилля» Луиш Кампуш, который дружит с форвардом мадридского «Реала»
Криштиану Роналду, сказал, что нападающий пока не определился со своим будущим
и взял время на размышление.
«Шансы на переход в «ПСЖ»?
Я не знаю. Криштиану сказал, что ему нужно несколько дней на размышление. Это
абсолютно нормально. Ситуация в «Реале» в последнее время была немного напряженной,
что вполне объяснимо. Криштиану нужно время, чтобы принять правильное решение.
Я в этом уверен. Я часто общаюсь с Криштиану, но он полностью сосредоточен на
своей работе.
Его очень удивило это дело
по неуплате налогов. Его очень задело это, потому что он всегда старается
поддерживать свой хороший имидж по всему миру, и из-за этого дела ему пришлось
пережить непростые времена», - цитирует Кампуша AS со ссылкой на эфир французского телеканала TF1.
Ранее сообщалось, что
Роналду может покинуть «Реал» из-за налогового скандала. Среди возможных
вариантов назывался переход в «ПСЖ».