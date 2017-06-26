Даниил Квят: Машина просто выключилась и подвела нас

Пилот команды «Торо Россо» Даниил Квят поделился впечатлениями после Гран-при Азербайджана. Напомним, что он сошел с дистанции на 11-м круге.

«Было крайне тяжело смотреть гонку, так как мне очень хотелось оказаться в гуще событий на трассе. Сегодня у меня был шанс набрать много очков, но, к сожалению, машина просто выключилась и подвела нас. До гонки уик-энд складывался отлично, я старался изо всех сил. Но когда случаются вещи, которые ты не можешь контролировать, сделать ничего нельзя.

Я продолжу сражаться и работать с полной отдачей. Буду продолжать делать свою работу, как и всегда, чтобы не позволять подобным дням влиять на мой настрой», - цитирует Квята Autosport.

Напомним, что выиграл гонку пилот «Ред Булла» Даниэль Риккардо.

Баку (Азербайджан)

Чемпионат мира

8-й этап

Гран-при Азербайджана

Гонка

1. Даниэль Риккардо («Ред Булл») – 2:03.55,570

2. Валттери Боттас («Мерседес») +3.904

3. Лэнс Стролл («Уильямс») +4.009

4. Себастьян Феттель («Феррари») +5.976

5. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +6.188

6. Эстебан Окон («Форс Индия») +30.298

7. Кевин Магнуссен («Хаас») +41.753

8. Карлос Сайнс-младший («Торо Россо») +49.400

9. Фернандо Алонсо («Макларен») +59.551

10. Паскаль Верляйн («Заубер») +89.093

11. Маркус Эрикссон («Заубер») +91.794

12. Стоффель Вандорн («Макларен») +92.160

13. Ромен Грожан («Хаас») +1 круг



Кими Райкконен («Феррари») – сошел

Серхио Перес («Форс Индия») – сошел

Фелипе Масса («Уильямс») – сошел

Нико Хюлькенберг («Форс Индия») – сошел

Макс Ферстаппен («Ред Булл») – сошел

Даниил Квят («Торо Россо») – сошел

Джолион Палмер («Рено») – сошел