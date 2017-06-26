Даниил Квят: Машина просто выключилась и подвела нас
Пилот команды «Торо Россо»
Даниил Квят поделился впечатлениями после Гран-при Азербайджана. Напомним, что
он сошел с дистанции на 11-м круге.
«Было крайне тяжело смотреть
гонку, так как мне очень хотелось оказаться в гуще событий на трассе. Сегодня у
меня был шанс набрать много очков, но, к сожалению, машина просто выключилась и
подвела нас. До гонки уик-энд складывался отлично, я старался изо всех сил. Но
когда случаются вещи, которые ты не можешь контролировать, сделать ничего
нельзя.
Я продолжу сражаться и работать
с полной отдачей. Буду продолжать делать свою работу, как и всегда, чтобы не
позволять подобным дням влиять на мой настрой», - цитирует Квята Autosport.
Напомним, что выиграл гонку
пилот «Ред Булла» Даниэль Риккардо.
Баку (Азербайджан)
Чемпионат мира
8-й этап
Гран-при Азербайджана
Гонка
1. Даниэль
Риккардо («Ред Булл») – 2:03.55,570
2. Валттери Боттас («Мерседес») +3.904
3. Лэнс Стролл («Уильямс») +4.009
4. Себастьян Феттель («Феррари») +5.976
5. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +6.188
6. Эстебан Окон («Форс Индия») +30.298
7. Кевин Магнуссен («Хаас») +41.753
8. Карлос Сайнс-младший («Торо Россо») +49.400
9. Фернандо Алонсо («Макларен») +59.551
10. Паскаль Верляйн («Заубер») +89.093
11. Маркус Эрикссон («Заубер») +91.794
12. Стоффель Вандорн («Макларен») +92.160
13. Ромен Грожан («Хаас») +1 круг
Кими Райкконен («Феррари») – сошел
Серхио Перес («Форс Индия») – сошел
Фелипе Масса («Уильямс») – сошел
Нико Хюлькенберг («Форс Индия») – сошел
Макс Ферстаппен («Ред Булл») – сошел
Даниил Квят («Торо Россо») – сошел
Джолион Палмер («Рено») – сошел