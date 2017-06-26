SK Gaming стала чемпионом ECS Season 3
Бразильская команда SK Gaming стала победителем третьего сезона Esports Championship Series.
В финале бразильцы перестреляли коллектив FaZe Clan со счетом 2:1 (11:16 Mirage, 19:17 Inferno, 19:17 Train).
Чемпионы получат чек на 250 000 долларов, а серебряные призеры увезут домой 120 000 долларов.
LAN-финал ECS Season 3 проходил с 23 по 25 июня в Лондоне на SSE Arena. Призовой фонд чемпионата составлял 660 000 долларов.
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