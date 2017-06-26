Карлос Сайнс: Очень доволен сегодняшним результатом

Пилот команды «Торо Россо» Карлос Сайнс поделился впечатлениями после Гран-при Азербайджана. Напомним, что он занял восьмое место

«Какая сумасшедшая гонка! Начало получилось тяжелым: я увидел, что Даниил возвращается на трассу после вылета, и был вынужден уворачиваться от него, потому что все могло закончиться катастрофой для команды. Ценой разворота мне удалось избежать столкновения. В дальнейшем я старался сохранять спокойствие и терпение и в итоге прорвался с последнего на восьмое место, не допустив ни одной ошибки.

Должен признать, что при таком количестве событий вокруг было очень тяжело сохранять концентрацию. Так что я очень доволен сегодняшним результатом», - цитирует Сайнса Autosport.

Напомним, что выиграл гонку пилот «Ред Булла» Даниэль Риккардо.

Баку (Азербайджан)

Чемпионат мира

8-й этап

Гран-при Азербайджана

Гонка

1. Даниэль Риккардо («Ред Булл») – 2:03.55,570

2. Валттери Боттас («Мерседес») +3.904

3. Лэнс Стролл («Уильямс») +4.009

4. Себастьян Феттель («Феррари») +5.976

5. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +6.188

6. Эстебан Окон («Форс Индия») +30.298

7. Кевин Магнуссен («Хаас») +41.753

8. Карлос Сайнс-младший («Торо Россо») +49.400

9. Фернандо Алонсо («Макларен») +59.551

10. Паскаль Верляйн («Заубер») +89.093

11. Маркус Эрикссон («Заубер») +91.794

12. Стоффель Вандорн («Макларен») +92.160

13. Ромен Грожан («Хаас») +1 круг



Кими Райкконен («Феррари») – сошел

Серхио Перес («Форс Индия») – сошел

Фелипе Масса («Уильямс») – сошел

Нико Хюлькенберг («Форс Индия») – сошел

Макс Ферстаппен («Ред Булл») – сошел

Даниил Квят («Торо Россо») – сошел

Джолион Палмер («Рено») – сошел