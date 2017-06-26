Карлос Сайнс: Очень доволен сегодняшним результатом
Пилот команды «Торо Россо» Карлос Сайнс поделился впечатлениями
после Гран-при Азербайджана. Напомним, что он занял восьмое место
«Какая сумасшедшая гонка!
Начало получилось тяжелым: я увидел, что Даниил возвращается на трассу после
вылета, и был вынужден уворачиваться от него, потому что все могло закончиться
катастрофой для команды. Ценой разворота мне удалось избежать столкновения. В
дальнейшем я старался сохранять спокойствие и терпение и в итоге прорвался с
последнего на восьмое место, не допустив ни одной ошибки.
Должен признать, что при таком
количестве событий вокруг было очень тяжело сохранять концентрацию. Так что я
очень доволен сегодняшним результатом», - цитирует Сайнса Autosport.
Напомним, что выиграл гонку пилот «Ред Булла» Даниэль Риккардо.
Баку (Азербайджан)
Чемпионат мира
8-й этап
Гран-при Азербайджана
Гонка
1. Даниэль
Риккардо («Ред Булл») – 2:03.55,570
2. Валттери Боттас («Мерседес») +3.904
3. Лэнс Стролл («Уильямс») +4.009
4. Себастьян Феттель («Феррари») +5.976
5. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +6.188
6. Эстебан Окон («Форс Индия») +30.298
7. Кевин Магнуссен («Хаас») +41.753
8. Карлос Сайнс-младший («Торо Россо») +49.400
9. Фернандо Алонсо («Макларен») +59.551
10. Паскаль Верляйн («Заубер») +89.093
11. Маркус Эрикссон («Заубер») +91.794
12. Стоффель Вандорн («Макларен») +92.160
13. Ромен Грожан («Хаас») +1 круг
Кими Райкконен («Феррари») – сошел
Серхио Перес («Форс Индия») – сошел
Фелипе Масса («Уильямс») – сошел
Нико Хюлькенберг («Форс Индия») – сошел
Макс Ферстаппен («Ред Булл») – сошел
Даниил Квят («Торо Россо») – сошел
Джолион Палмер («Рено») – сошел