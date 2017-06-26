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Валттери Боттас: Мой результат показывает, что никогда не нужно сдаваться

Источник:  Autosport.com.ruКомментарии

Пилот команды «Мерседес» Валттери Боттас поделился впечатлениями после Гран-при Азербайджана. Напомним, что он занял второе место.

«Сумасшедшая гонка с большим количеством событий. На первом круге я откатился назад, был вынужден обгонять машину безопасности и догонять пелотон. Но результат показывает, что никогда не нужно сдаваться, поскольку никогда не знаешь, как всё сложится дальше.

Во время остановки гонки команде удалось устранить повреждение машины. Было очень весело. Учитывая произошедшее после старта, мы добились хорошего результата.

Что касается инцидента с Кими (Райконеном), то я находился на внутренней стороне, он – на внешней. Мне некуда было деваться и пришлось заехать на поребрик. Машина подпрыгнула, и я не смог удержаться на траектории. Это был гоночный инцидент», - цитирует Боттаса Autosport.

Баку (Азербайджан)
Чемпионат мира
8-й этап
Гран-при Азербайджана
Гонка

1. Даниэль Риккардо («Ред Булл») – 2:03.55,570 
2. Валттери Боттас («Мерседес») +3.904
3. Лэнс Стролл («Уильямс») +4.009
4. Себастьян Феттель («Феррари») +5.976
5. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +6.188
6. Эстебан Окон («Форс Индия») +30.298
7. Кевин Магнуссен («Хаас») +41.753
8. Карлос Сайнс-младший («Торо Россо») +49.400
9. Фернандо Алонсо («Макларен») +59.551
10. Паскаль Верляйн («Заубер») +89.093
11. Маркус Эрикссон («Заубер») +91.794
12. Стоффель Вандорн («Макларен») +92.160
13. Ромен Грожан («Хаас») +1 круг

Кими Райкконен («Феррари») – сошел
Серхио Перес («Форс Индия») – сошел
Фелипе Масса («Уильямс») – сошел
Нико Хюлькенберг («Форс Индия») – сошел
Макс Ферстаппен («Ред Булл») – сошел
Даниил Квят («Торо Россо») – сошел
Джолион Палмер («Рено») – сошел

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