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Кевин Магнуссен: Это была сумасшедшая гонка

Источник:  Autosport.com.ruКомментарии

Пилот команды «Хаас» Кевин Магнуссен поделился впечатлениями после Гран-при Азербайджана. Напомним, что он занял седьмое место.

«Сумасшедшая гонка – несколько выездов машины безопасности, красные флаги… Мне удалось избежать неприятностей, баланс был достаточно неплохим – машина с самого начала уик-энда вела себя хорошо, хотя наблюдались проблемы с тормозами, а скорости не хватало в том числе потому, что конфигурация трассы не вполне нам подходит.

В таких условиях седьмое место – отличный результат. В какой-то момент я ехал третьим и был очень этому рад – гонка выдалась по-настоящему интересной», - цитирует Магнуссена F1news.RU.

Напомним, что выиграл гонку пилот «Ред Булла» Даниэль Риккардо.

Баку (Азербайджан)
Чемпионат мира
8-й этап
Гран-при Азербайджана
Гонка

1. Даниэль Риккардо («Ред Булл») – 2:03.55,570 
2. Валттери Боттас («Мерседес») +3.904
3. Лэнс Стролл («Уильямс») +4.009
4. Себастьян Феттель («Феррари») +5.976
5. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +6.188
6. Эстебан Окон («Форс Индия») +30.298
7. Кевин Магнуссен («Хаас») +41.753
8. Карлос Сайнс-младший («Торо Россо») +49.400
9. Фернандо Алонсо («Макларен») +59.551
10. Паскаль Верляйн («Заубер») +89.093
11. Маркус Эрикссон («Заубер») +91.794
12. Стоффель Вандорн («Макларен») +92.160
13. Ромен Грожан («Хаас») +1 круг

Кими Райкконен («Феррари») – сошел
Серхио Перес («Форс Индия») – сошел
Фелипе Масса («Уильямс») – сошел
Нико Хюлькенберг («Форс Индия») – сошел
Макс Ферстаппен («Ред Булл») – сошел
Даниил Квят («Торо Россо») – сошел
Джолион Палмер («Рено») – сошел

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