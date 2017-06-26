Президент «Рейнджерс»: Говорить о титулах «Селтика» при нашем отсутствии неуместно
Президент шотландского «Рейнджерс» Дейв Кинг прокомментировал
достижения их принципиального соперника «Селтика». Он считает, что из-за дисквалификации
«Рейнджерс» титулы «Селтика» не имеют такой значимости, как было ранее.
Напомним, что в 2012 году «Рейнджерс» был отправлен в третий
дивизион в связи с процедурой банкротства. После этого «Селтик» шесть раз
подряд становился чемпионом. В прошлом сезоне «Рейнджерс» вновь играл в премьер-лиге.
Обе команды в свое время становились чемпионами по девять раз подряд, что
является рекордом.
«Селтик» выиграл шесть чемпионств подряд, но идея
соревнования по количеству чемпионств подряд предусматривает, что это
соревнование между «Селтиком» и «Рейнджерс». Если бы мы ушли в АПЛ, а «Селтик»
20 раз подряд стал бы чемпионом, они не могли предъявлять нам это как
достижение. Это неуместно.
Это соревнование между двумя клубами. То, что нас не было в
высшем дивизионе, отменяет это соревнование. У них есть эти титулы, но они не
соревновались с нами», - цитирует Кинга Daily Mail.