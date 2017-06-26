Президент «Рейнджерс»: Говорить о титулах «Селтика» при нашем отсутствии неуместно

Президент шотландского «Рейнджерс» Дейв Кинг прокомментировал достижения их принципиального соперника «Селтика». Он считает, что из-за дисквалификации «Рейнджерс» титулы «Селтика» не имеют такой значимости, как было ранее.

Напомним, что в 2012 году «Рейнджерс» был отправлен в третий дивизион в связи с процедурой банкротства. После этого «Селтик» шесть раз подряд становился чемпионом. В прошлом сезоне «Рейнджерс» вновь играл в премьер-лиге. Обе команды в свое время становились чемпионами по девять раз подряд, что является рекордом.

«Селтик» выиграл шесть чемпионств подряд, но идея соревнования по количеству чемпионств подряд предусматривает, что это соревнование между «Селтиком» и «Рейнджерс». Если бы мы ушли в АПЛ, а «Селтик» 20 раз подряд стал бы чемпионом, они не могли предъявлять нам это как достижение. Это неуместно.

Это соревнование между двумя клубами. То, что нас не было в высшем дивизионе, отменяет это соревнование. У них есть эти титулы, но они не соревновались с нами», - цитирует Кинга Daily Mail.