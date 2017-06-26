Кими Райкконен: В контакте виноват Боттас, но заплатил за него я

Пилот команды «Феррари» Кими Райкконен обвинил в своем сходе на Гран-при Азербайджана пилота «Мерседеса» Валттери Боттаса.

«Я не сделал ничего плохого. Он снова затормозил слишком рано. Я выбрал внешнюю траекторию, но затем неожиданно получил удар в боковую часть автомобиля. Думаю, Боттас знает, что затормозил слишком рано, а потом он отпустил тормоза. Это полностью его вина, но заплатил за контакт я.

Нельзя считать хорошим тот день, на протяжении которого ты сходишь дважды. После контакта с Боттасом я сумел продолжить движение по трассе, но затем мне не повезло. После столкновения двух машин «Форс Индии» полетели обломки и прокололи мою заднюю шину.

Вследствие этого эпизода на автомобиле было повреждено днище и заднее антикрыло. Мы приняли решение сойти. Когда на трассе появились красные флаги, мы подумали, что можем попробовать вернуться на трассу», - цитирует Райкконена Autosport.

Напомним, что выиграл пилот «Ред Булла» Даниэль Риккардо.

Баку (Азербайджан)

Чемпионат мира

8-й этап

Гран-при Азербайджана

Гонка

1. Даниэль Риккардо («Ред Булл») – 2:03.55,570

2. Валттери Боттас («Мерседес») +3.904

3. Лэнс Стролл («Уильямс») +4.009

4. Себастьян Феттель («Феррари») +5.976

5. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +6.188

6. Эстебан Окон («Форс Индия») +30.298

7. Кевин Магнуссен («Хаас») +41.753

8. Карлос Сайнс-младший («Торо Россо») +49.400

9. Фернандо Алонсо («Макларен») +59.551

10. Паскаль Верляйн («Заубер») +89.093

11. Маркус Эрикссон («Заубер») +91.794

12. Стоффель Вандорн («Макларен») +92.160

13. Ромен Грожан («Хаас») +1 круг



Кими Райкконен («Феррари») – сошел

Серхио Перес («Форс Индия») – сошел

Фелипе Масса («Уильямс») – сошел

Нико Хюлькенберг («Форс Индия») – сошел

Макс Ферстаппен («Ред Булл») – сошел

Даниил Квят («Торо Россо») – сошел

Джолион Палмер («Рено») – сошел