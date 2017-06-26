Кими Райкконен: В контакте виноват Боттас, но заплатил за него я
Пилот команды «Феррари» Кими Райкконен обвинил в своем сходе
на Гран-при Азербайджана пилота «Мерседеса» Валттери Боттаса.
«Я не сделал ничего плохого. Он снова затормозил слишком рано. Я выбрал внешнюю траекторию, но затем неожиданно получил удар в боковую часть автомобиля. Думаю, Боттас знает, что затормозил слишком рано, а потом он отпустил тормоза. Это полностью его вина, но заплатил за контакт я.
Нельзя считать хорошим тот день, на протяжении
которого ты сходишь дважды. После контакта с Боттасом я сумел продолжить
движение по трассе, но затем мне не повезло. После столкновения двух машин «Форс
Индии» полетели обломки и прокололи мою заднюю шину.
Вследствие этого эпизода на
автомобиле было повреждено днище и заднее антикрыло. Мы приняли решение сойти.
Когда на трассе появились красные флаги, мы подумали, что можем попробовать
вернуться на трассу», - цитирует Райкконена Autosport.
Напомним, что выиграл пилот «Ред
Булла» Даниэль Риккардо.
Баку (Азербайджан)
Чемпионат мира
8-й этап
Гран-при Азербайджана
Гонка
1. Даниэль
Риккардо («Ред Булл») – 2:03.55,570
2. Валттери Боттас («Мерседес») +3.904
3. Лэнс Стролл («Уильямс») +4.009
4. Себастьян Феттель («Феррари») +5.976
5. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +6.188
6. Эстебан Окон («Форс Индия») +30.298
7. Кевин Магнуссен («Хаас») +41.753
8. Карлос Сайнс-младший («Торо Россо») +49.400
9. Фернандо Алонсо («Макларен») +59.551
10. Паскаль Верляйн («Заубер») +89.093
11. Маркус Эрикссон («Заубер») +91.794
12. Стоффель Вандорн («Макларен») +92.160
13. Ромен Грожан («Хаас») +1 круг
Кими Райкконен («Феррари») – сошел
Серхио Перес («Форс Индия») – сошел
Фелипе Масса («Уильямс») – сошел
Нико Хюлькенберг («Форс Индия») – сошел
Макс Ферстаппен («Ред Булл») – сошел
Даниил Квят («Торо Россо») – сошел
Джолион Палмер («Рено») – сошел