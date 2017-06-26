Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Кими Райкконен: В контакте виноват Боттас, но заплатил за него я

Источник:  Autosport.com.ruКомментарии

Пилот команды «Феррари» Кими Райкконен обвинил в своем сходе на Гран-при Азербайджана пилота «Мерседеса» Валттери Боттаса.

 «Я не сделал ничего плохого. Он снова затормозил слишком рано. Я выбрал внешнюю траекторию, но затем неожиданно получил удар в боковую часть автомобиля. Думаю, Боттас знает, что затормозил слишком рано, а потом он отпустил тормоза. Это полностью его вина, но заплатил за контакт я.

 Нельзя считать хорошим тот день, на протяжении которого ты сходишь дважды. После контакта с Боттасом я сумел продолжить движение по трассе, но затем мне не повезло. После столкновения двух машин «Форс Индии» полетели обломки и прокололи мою заднюю шину.

Вследствие этого эпизода на автомобиле было повреждено днище и заднее антикрыло. Мы приняли решение сойти. Когда на трассе появились красные флаги, мы подумали, что можем попробовать вернуться на трассу», - цитирует Райкконена Autosport.

Напомним, что выиграл пилот «Ред Булла» Даниэль Риккардо.

Баку (Азербайджан)
Чемпионат мира
8-й этап
Гран-при Азербайджана
Гонка

1. Даниэль Риккардо («Ред Булл») – 2:03.55,570 
2. Валттери Боттас («Мерседес») +3.904
3. Лэнс Стролл («Уильямс») +4.009
4. Себастьян Феттель («Феррари») +5.976
5. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +6.188
6. Эстебан Окон («Форс Индия») +30.298
7. Кевин Магнуссен («Хаас») +41.753
8. Карлос Сайнс-младший («Торо Россо») +49.400
9. Фернандо Алонсо («Макларен») +59.551
10. Паскаль Верляйн («Заубер») +89.093
11. Маркус Эрикссон («Заубер») +91.794
12. Стоффель Вандорн («Макларен») +92.160
13. Ромен Грожан («Хаас») +1 круг

Кими Райкконен («Феррари») – сошел
Серхио Перес («Форс Индия») – сошел
Фелипе Масса («Уильямс») – сошел
Нико Хюлькенберг («Форс Индия») – сошел
Макс Ферстаппен («Ред Булл») – сошел
Даниил Квят («Торо Россо») – сошел
Джолион Палмер («Рено») – сошел

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Валттери Боттас: Мой результат показывает, что никогда не нужно сдаватьсяПилот команды «Мерседес» Валттери Боттас поделился впечатлениями после Гран-при Азербайджана. Напомним, что он занял второе место.Ники Лауда: То, что сделал Феттель, за гранью пониманияНеисполнительный директор «Мерседес» Ники Лауда высказался об инциденте на Гран-при Азербайджане, в котором во время нахождения на трассе машины безопасности пилот «Феррари» Себастьян Феттель ударил колесом в колесо пилота «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона.Льюис Хэмилтон: Сегодня Феттель опозорил себяПилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон высказался об инциденте с немцем Себастьяном Феттелем из «Феррари», который ударил его колесом в колесо во время нахождения на трассе машины безопасности.Жара в Баку! Как Гран-при Азербайджана стал самым ярким этапом сезонаЖара в Баку! Как Гран-при Азербайджана стал самым ярким этапом сезонаВосьмой этап чемпионата мира принес победу Даниэлю Риккиардо, очередной сход Даниилу Квяту и целую россыпь ярчайших эпизодов.Себастьян Феттель: Хэмилтон устроил мне брейк-тест, и чего вы ожидали?Лидер чемпионата Себастьян Феттель прокомментировал инцидент с Льюисом Хэмилтоном на Гран При Азербайджана.Льюис Хэмилтон: Феттель повел себя неспортивно, но получил штраф в 10 секунд…Гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон обвинил пилота команды «Феррари» Себастьяна Феттеля в неспортивном поведении на трассе.Риккардо стал победителем Гран-при АзербайджанаРиккардо стал победителем Гран-при АзербайджанаПилот «Ред Булл» Даниэль Риккардо стал победителем восьмого этапа чемпионата мира Гран-при Азербайджана на городской трассе в Баку.Россия проиграла Мексике, Португалия разгромила Новую Зеландию, Хачанов уступил Федереру, поул Хэмилтона. Главные новости дня«Советский спорт» представляет краткий обзор главных новостей сегодняшнего дня.Себастьян Феттель: Это вполне нормальный результат, но я все равно не очень доволенПилот команды «Феррари» Себастьян Феттель поделился впечатлениями после квалификации Гран-при Азербайджана. Напомним, что он занял четвертое место.Кими Райкконен: Если бы удалось раскрыть весь потенциал резины, я бы проехал свой круг гораздо быстрееПилот команды «Феррари» Кими Райкконен поделился впечатлениями после квалификации Гран-при Азербайджана. Напомним, что он занял третье место.Валттери Боттас: Я разочарован, так как наделся на поулПилот команды «Мерседес» Валттери Боттас поделился впечатлениями после квалификации Гран-при Азербайджана. Напомним, что он занял второе место, уступив своему партнеру Льюису Хэмилтону.Льюис Хэмилтон: Я проехал один из самых захватывающих кругов в этом сезонеПилот команды «Мерседес» Льюис Хэмилтон поделился впечатлениями после квалификации Гран-при Азербайджана. Напомним, что он завоевал поул.Тото Вольфф: Конечно, Боттасу некомфортно, но он знал, что мы не будем спешить с новым предложениемИсполнительный директор «Мерседеса» Тото Вольфф высказался о ситуации с продлением контракта с пилотом Валттери Боттасом.Себастьян Феттель: Не вижу смысла пользоваться социальными сетямиЧетырехкратный чемпион мира в Формуле-1 Себатьян Феттель поведал, почему не пользуется социальными сетями.Тото Вольфф: Хэмилтон старательно и ответственно выполняет свою работуРуководитель команды «Мерседес» Тото Вольфф сказал, что Льюис Хэмилтон ответственно подходит к своей работе.Валттери Боттас: Надеюсь остаться в «Мерседесе» на следующий сезонПилот «Мерседеса» Валттери Боттас заявил, что хотел бы остаться в команде на следующий сезон.«Питтсбург» завоевал Кубок Стэнли, Надаль победил в финале «Ролан Гаррос», а Хэмилтон выиграл Гран-при Канады. Главные новости утра«Советский спорт» предлагает Вам начать день с главных новостей утра понедельника.Валттери Боттас: Потрясающе в команде среагировали на возникшие проблемыПилот «Мерседес» Валттери Боттас прокомментировал результат гонки Гран-при Канады, по итогам которой он занял второе место, уступив партнеру по команде Льюису Хэмилтону.Льюис Хэмилтон: Благодарен команде за победу в КанадеПилот «Мерседес» Льюис Хэмилтон поделился впечатлениями от победы в гонке Гран-при Канады.Остров невезения. Даниил Квят сошел на Гран-при КанадыОстров невезения. Даниил Квят сошел на Гран-при КанадыСедьмой этап чм, прошедшей на трассе имени Жиля Вильнева, расположенной на острове в черте Монреаля, принес победу Льюису Хэмилтону.
Шахматы
Женская сборная России по шахматам лидирует перед последним туром на чемпионате мира, мужская сборная - на втором месте
Футбол
Джанлуиджи Доннарумма: Обещаю, что после Евро обсужу продление контракта с «Миланом»
Футбол
Защитник «Сассуоло» Ачерби входит в список интересов «Зенита»
Футбол
Балотелли подписал новый контракт с «Ниццей»
все новости
Мерседес
Мерседескалендарьстатистика
Феррари
Феррарикалендарьстатистика
Валттери Боттас
Валттери Боттасвсе новости
Кими Райкконен
Кими Райкконенвсе новости