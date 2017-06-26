Мино Райола: После возвращения из сборной Доннарумма проведет переговоры с «Миланом»

Голкипер «Милана» Джанлуиджи Доннарумма после возвращения с молодежного чемпионата Европы, где он выступает за итальянскую сборную, проведет переговоры с клубом по поводу нового контракта. Об этом сообщил его агент Мино Райола.

«После чемпионата Европы встретимся с «Миланом». Сейчас важнее всего сборная», - написал Райола в своем твиттере.

Напомним, ранее Райола заявил, что Доннарумма не будет продлевать контракт с «Миланом», который истекает летом 2018 года, что вызвало критику болельщиков.