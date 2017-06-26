Мино Райола: После возвращения из сборной Доннарумма проведет переговоры с «Миланом»
Источник: Twitter.comКомментарии
Голкипер «Милана» Джанлуиджи Доннарумма после возвращения с
молодежного чемпионата Европы, где он выступает за итальянскую сборную,
проведет переговоры с клубом по поводу нового контракта. Об этом сообщил его
агент Мино Райола.
«После чемпионата Европы встретимся с «Миланом». Сейчас
важнее всего сборная», - написал Райола в своем твиттере.
Напомним, ранее Райола заявил, что Доннарумма не будет
продлевать контракт с «Миланом», который истекает летом 2018 года, что вызвало
критику болельщиков.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически