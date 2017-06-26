Фернандо Алонсо: В нормальной ситуации мы должны были выиграть эту гонку
Пилот команды «Макларен» Фернандо Алонсо поделился впечатлениями
после Гран-при Азербайджана. Напомним, что он занял девятое место.
«В нормальной ситуации мы
должны были выиграть эту гонку. Когда на трассе в первый раз появилась машина
безопасности, я ехал рядом с Даниэлем Риккардо.
Хэмилтон потерял подголовник,
Феттель получил штраф, оба гонщика «Форс Индии» откатились назад, Кими
(Райкконен) сошел. Обычно в такой ситуации ты автоматически попадаешь в первую
тройку и получаешь шанс на победу. Но, к сожалению, мы сейчас не в том
положении.
Все сложилось в нашу пользу. Это
была одна из тех гонок, в которой получилось отыграть позиции за счет проблем
соперников. Жаль только, что из-за нехватки мощности не получилось остаться
впереди.
Но мы и мечтать не могли о двух
очках в Баку, так что можем быть довольны», - цитирует Алонсо Autosport.
Напомним, что выиграл пилот «Ред Булла» Даниэль Риккардо.
Баку (Азербайджан)
Чемпионат мира
8-й этап
Гран-при Азербайджана
Гонка
1. Даниэль
Риккардо («Ред Булл») – 2:03.55,570
2. Валттери Боттас («Мерседес») +3.904
3. Лэнс Стролл («Уильямс») +4.009
4. Себастьян Феттель («Феррари») +5.976
5. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +6.188
6. Эстебан Окон («Форс Индия») +30.298
7. Кевин Магнуссен («Хаас») +41.753
8. Карлос Сайнс-младший («Торо Россо») +49.400
9. Фернандо Алонсо («Макларен») +59.551
10. Паскаль Верляйн («Заубер») +89.093
11. Маркус Эрикссон («Заубер») +91.794
12. Стоффель Вандорн («Макларен») +92.160
13. Ромен Грожан («Хаас») +1 круг
Кими Райкконен («Феррари») – сошел
Серхио Перес («Форс Индия») – сошел
Фелипе Масса («Уильямс») – сошел
Нико Хюлькенберг («Форс Индия») – сошел
Макс Ферстаппен («Ред Булл») – сошел
Даниил Квят («Торо Россо») – сошел
Джолион Палмер («Рено») – сошел