Фернандо Алонсо: В нормальной ситуации мы должны были выиграть эту гонку

Пилот команды «Макларен» Фернандо Алонсо поделился впечатлениями после Гран-при Азербайджана. Напомним, что он занял девятое место.

«В нормальной ситуации мы должны были выиграть эту гонку. Когда на трассе в первый раз появилась машина безопасности, я ехал рядом с Даниэлем Риккардо.

Хэмилтон потерял подголовник, Феттель получил штраф, оба гонщика «Форс Индии» откатились назад, Кими (Райкконен) сошел. Обычно в такой ситуации ты автоматически попадаешь в первую тройку и получаешь шанс на победу. Но, к сожалению, мы сейчас не в том положении.

Все сложилось в нашу пользу. Это была одна из тех гонок, в которой получилось отыграть позиции за счет проблем соперников. Жаль только, что из-за нехватки мощности не получилось остаться впереди.

Но мы и мечтать не могли о двух очках в Баку, так что можем быть довольны», - цитирует Алонсо Autosport.

Напомним, что выиграл пилот «Ред Булла» Даниэль Риккардо.

Баку (Азербайджан)

Чемпионат мира

8-й этап

Гран-при Азербайджана

Гонка

1. Даниэль Риккардо («Ред Булл») – 2:03.55,570

2. Валттери Боттас («Мерседес») +3.904

3. Лэнс Стролл («Уильямс») +4.009

4. Себастьян Феттель («Феррари») +5.976

5. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +6.188

6. Эстебан Окон («Форс Индия») +30.298

7. Кевин Магнуссен («Хаас») +41.753

8. Карлос Сайнс-младший («Торо Россо») +49.400

9. Фернандо Алонсо («Макларен») +59.551

10. Паскаль Верляйн («Заубер») +89.093

11. Маркус Эрикссон («Заубер») +91.794

12. Стоффель Вандорн («Макларен») +92.160

13. Ромен Грожан («Хаас») +1 круг



Кими Райкконен («Феррари») – сошел

Серхио Перес («Форс Индия») – сошел

Фелипе Масса («Уильямс») – сошел

Нико Хюлькенберг («Форс Индия») – сошел

Макс Ферстаппен («Ред Булл») – сошел

Даниил Квят («Торо Россо») – сошел

Джолион Палмер («Рено») – сошел