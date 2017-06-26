День в истории. Паоло Мальдини исполнилось 49 лет

Сегодня отмечает день рождения знаменитый итальянский футболист Паоло Мальдини. Ему исполнилось 49 лет.

Всю карьеру защитник провел в «Милане», за который он выступал с 1984 по 2009 год. Вместе с командой он семь раз выиграл чемпионат Италии, один раз – Кубок Италии, пять раз выиграл Суперкубок Италии. Кроме того, «Милан» вместе с Мальдини пять раз выиграл Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА. Один раз он выиграл клубный чемпионат мира, дважды Межконтинентальный кубок.

Рекордсмен по количеству матчей в серии А - 647 матчей. После завершения карьеры «Милан» закрепил за Мальдини третий номер. В составе сборной Италии Паоло становился серебряным и бронзовым призером чемпионатов мира и Европы. Недавно он решил начать теннисную карьеру и заявился на «Челленджер» в Риме в парном разряде.