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День в истории. Самиру Насри исполнилось 30 лет

Максим Кравченко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Сегодня отмечает день рождения французский полузащитник Самир Насри. Ему исполнилось 30 лет.

Прошлый сезон Насри провел в «Севилье» на правах аренды, а его контракт принадлежит «Манчестер Сити». Ранее он также выступал за лондонский «Арсенал» и «Марсель».

Насри – двукратный чемпион Англии, двукратный победитель Кубка английской лиги, обладатель Суперкубка Англии.  За сборную Франции провел 42 матча и забил семь мячей. В 2015 году он заявил, что больше не будет выступать за сборную.

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