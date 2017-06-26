День в истории. Самиру Насри исполнилось 30 лет
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Сегодня отмечает день рождения французский полузащитник Самир
Насри. Ему исполнилось 30 лет.
Прошлый сезон Насри провел в «Севилье» на правах аренды, а
его контракт принадлежит «Манчестер Сити». Ранее он также выступал за
лондонский «Арсенал» и «Марсель».
Насри – двукратный чемпион Англии, двукратный победитель
Кубка английской лиги, обладатель Суперкубка Англии. За сборную Франции провел 42 матча и забил
семь мячей. В 2015 году он заявил, что больше не будет выступать за сборную.
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