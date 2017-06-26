День в истории. Самиру Насри исполнилось 30 лет

Сегодня отмечает день рождения французский полузащитник Самир Насри. Ему исполнилось 30 лет.

Прошлый сезон Насри провел в «Севилье» на правах аренды, а его контракт принадлежит «Манчестер Сити». Ранее он также выступал за лондонский «Арсенал» и «Марсель».

Насри – двукратный чемпион Англии, двукратный победитель Кубка английской лиги, обладатель Суперкубка Англии. За сборную Франции провел 42 матча и забил семь мячей. В 2015 году он заявил, что больше не будет выступать за сборную.