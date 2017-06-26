Борис Чухлов: Акинфеев - сильнейший в России, но ему нужна пауза

Чемпион СССР в составе «Зенита» Борис Чухлов считает, что на Кубке конфедераций главный тренер сборной России Станислав Черчесов на Кубке конфедераций мог предоставить отдых голкиперу Игорю Акинфееву.

- Жаль, не просчитал Черчесов ситуацию с Акинфеевым. Надо было ему дать отдохнуть от футбола. Он, бесспорно, сильнейший в России. Просто пауза человеку нужна. Эти нелепые голы — сначала на чемпионате мира, теперь тут.

— С какой стати Черчесову не доверять Акинфееву?

— С семнадцати лет человек играет. Во всех турнирах. Без замен практически. Клуб не менял. Человеку иногда надо менять обстановку, чтобы черпать новые эмоции. Да и не в Акинфееве дело. Сколько было моментов, чтобы забивать!, - цитирует Чухлова «Спорт день за днем».

Напомним, что сборная России не вышла из группы, набрав три очка.