Борис Чухлов: Акинфеев - сильнейший в России, но ему нужна пауза
Чемпион СССР в составе «Зенита» Борис Чухлов считает, что на
Кубке конфедераций главный тренер сборной России Станислав Черчесов на Кубке
конфедераций мог предоставить отдых голкиперу Игорю Акинфееву.
- Жаль, не просчитал Черчесов ситуацию с Акинфеевым. Надо
было ему дать отдохнуть от футбола. Он, бесспорно, сильнейший в России. Просто
пауза человеку нужна. Эти нелепые голы — сначала на чемпионате мира, теперь тут.
— С какой стати Черчесову не доверять Акинфееву?
— С семнадцати лет человек играет. Во всех турнирах. Без замен практически. Клуб не менял. Человеку иногда надо менять обстановку, чтобы черпать новые эмоции. Да и не в Акинфееве дело. Сколько было моментов, чтобы забивать!, - цитирует Чухлова «Спорт день за днем».
Напомним, что сборная России не вышла из группы, набрав три
очка.