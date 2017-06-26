Борис Чухлов: Отсутствие Кокорина и Дзюбы в сборной я только приветствую

Чемпион СССР в составе «Зенита» Борис Чухлов считает, что главный тренер сборной России Станислав Черчесов правильно сделал, не включив в состав на Кубок конфедераций нападающих Александра Кокорина и Артема Дзюбу.

- Правильно Черчесов отказался от Кокорина, Шатова?

— От Кокорина — однозначно. Шатов поумнеет еще. У него какой-то великий агент появился, такое несет в СМИ, что я оштрафовал бы обоих, за Можай загнал. Решает он: Луческу — не Луческу… Можно было больше Миранчуку доверять, очень перспективный парень. Жаль, что Зобнин сломался, помог бы сборной. А то, что там Дзюбы нет и Кокорина, только приветствую. Когда пытались играть в атакующий футбол, связка Смолов — Полоз смотрелась. Дзюба в такую игру не вписывается. У него система «в меня попадите — я забью». Ерохин, Головин — молодцы, импровизируют. Есть у них хорошие качества, изюминка, - цитирует Чухлова «Спорт день за днем».

Напомним, что сборная России не вышла из группы, набрав три очка.