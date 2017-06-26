Борис Беккер после банкротства может развестись с женой

На прошлой неделе знаменитый немецкий теннисист Борис Беккер был объявлен банкротом. Теперь его может ждать и расторжение брака.

Как сообщает The Sun, 40-летняя жена Беккера Лилли может подать на развод с мужем после его банкротства. Семья проживает в Лондоне, но, как утверждают источники, в последнее время супруга спортсмен больше времени проводит в Германии. Сам Беккер отказывается говорить на эту тему.

49-летний Борис Беккер ранее был первой ракеткой мира. Его состояние оценивалось в сумму около 35 миллионов долларов, но после нескольких неудачных инвестиций он был объявлен банкротом. Напомним также, что ранее ему пришлось заплатить два миллиона фунтов российской модели Анжеле Ермаковой, которая родила от него дочку.