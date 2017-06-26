Германия и Чили вышли в полуфинал Кубка конфедераций, Дзюба объяснил скандальное фото. Главные новости утра
«Советский спорт» предлагает начать день с главных новостей
утра понедельника.
1. Германия обыграла Камерун и пробилась в финал Кубка
конфедераций с первого места.
2. Чилийцам для выхода в полуфинал хватило ничьей со сборной
Австралии.
3. По скандалу с фото в Instagram высказался Артем Дзюба. Он утверждает, что это только шутка. А Александр Кокорин уверяет, что болел за сборную России на Кубке конфедераций.
4. «Зенит» интересуется защитником «Сассуоло» Ачерби.
5. Джанлуиджи Доннарумма проведет переговоры с «Миланом» по
новому контракту.
6. Марио Балотелли продлил контракт с «Ниццей».
7. Борис Беккер был объявлен банкротом, после чего его может
ждать еще и развод с женой.
8. Артем Милевский попал в ДТП в Минске.
9. Сборная Испании выиграла женский Евробаскет.
10. Женская сборная России лидирует на командном чемпионате
мира по шахматам за тур до окончания.
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