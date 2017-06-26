Германия и Чили вышли в полуфинал Кубка конфедераций, Дзюба объяснил скандальное фото. Главные новости утра

читайте также

Александр Шмурнов: Черчесов должен работать еще год. Шаги для создания неплохой команды сделаны Комментатор телеканала «Матч ТВ» Александр Шмурнов считает, что нынешний наставник сборной России Станислав Черчесов должен остаться на своем посту после вылета команды с домашнего Кубка конфедераций.

Константин Генич: Черчесов научил сборную самоотдаче, но ей не хватает смелости Комментатор телеканала «Матч ТВ» подвел итоги выступления сборной России на домашнем Кубке конфедераций.

«Спартак» может потерять нападающего, а Дзюба и Кокорин оправдываются (видео) В рубрике «Пока вы спали» мы рассказываем о самых интересных событиях в российском футболе.

Головин уедет. Черчесов останется. Кто еще заставил Россию вздрогнуть Обозреватель «Советского спорта» Юрий Цыбанев – о плюсах и минусах нашей сборной на Кубке конфедераций.

Борис Чухлов: Я против видеоповторов. Это искусственная вещь Чемпион СССР в составе «Зенита» Борис Чухлов считает, что не стоило вводить просмотр видеоповторов судьями во время спорных эпизодов на Кубке конфедераций.

Борис Чухлов: Отсутствие Кокорина и Дзюбы в сборной я только приветствую Чемпион СССР в составе «Зенита» Борис Чухлов считает, что главный тренер сборной России Станислав Черчесов правильно сделал, не включив в состав на Кубок конфедераций нападающих Александра Кокорина и Артема Дзюбу.

Борис Чухлов: Акинфеев - сильнейший в России, но ему нужна пауза Чемпион СССР в составе «Зенита» Борис Чухлов считает, что на Кубке конфедераций главный тренер сборной России Станислав Черчесов на Кубке конфедераций мог предоставить отдых голкиперу Игорю Акинфееву.

Найти и обезвредить. Колонка Сергея Микулика Обозреватель «Советского спорта» Сергей Микулик – о вылете сборной России с Кубка конфедераций.

Александр Кокорин: У «Зенита» очень тяжелые сборы. Давно не получали таких нагрузок Нападающий «Зенита» Александр Кокорин поделился впечатлениями от работы на первом сборе под руководством Роберто Манчини.

Йоахим Лев: Девять игроков сборной России могут выступать в бундеслиге Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев высказался о том, сколько игроков сборной России могли бы играть в бундеслиге.

Геннадий Орлов: Сборная России произвела хорошее впечатление на Кубке конфедераций Российский комментатор Геннадий Орлов поделился впечатлениями от выступления сборной России на Кубке конфедераций.

Артем Дзюба: Лебедев сказал, что Жиркову надо дать в морду? Пусть попробует! Нападающий «Зенита» Артем Дзюба ответил на слова вице-спикера Государственной думы Игоря Лебедева, который заявил, что Юрию Жиркову за красную карточку в матче против сборной Мексики «надо дать в морду» (1:2).

Уго Броос: России до чемпионата мира нужно решить проблему с организацией транспорта Главный тренер сборной Камеруна Уго Броос считает, что Россия хорошо подготовилась к проведению матчей Кубка конфедераций по футболу.

Сборники «Спартака» присоединятся к команде 2 июля Игроки «Спартака», участвовавшие в Кубке конфедерации, присоединятся к команде 2 июля.

Что теперь делать России? Изучать матчи команд Бердыева Корреспондент «Советского спорта» предлагает не винить во всех бедах сборной России Игоря Акинфеева.

Александр Кокорин: Мы переживали за сборную. Парни сражались до конца Нападающий «Зенита» Александр Кокорин рассказал, следил ли он за выступлением сборной России на Кубке конфедераций.

Время Акинфеева закончилось. И он сам виноват. Жесткое мнение Николая Яременко Главный редактор «Советского спорта» довольно жестко высказался и о вратаре российской сборной.

Артем Дзюба: Message в инстаграме – это просто шутка Нападающий «Зенита» Артем Дзюба объяснил значение поста в инстаграме партнера по команде Александра Кокорина.

«В Сочи хорошо: пляжи, погода». Что сказали игроки сборной Германии после матча Игроки сборной Германии охотно шли на контакт и рассказывали, как непросто было против Камеруна, и чем им понравился Сочи.