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Германия и Чили вышли в полуфинал Кубка конфедераций, Дзюба объяснил скандальное фото. Главные новости утра

Максим Кравченко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Советский спорт» предлагает начать день с главных новостей утра понедельника.

1. Германия обыграла Камерун и пробилась в финал Кубка конфедераций с первого места.

2. Чилийцам для выхода в полуфинал хватило ничьей со сборной Австралии.

3. По скандалу с фото в Instagram высказался Артем Дзюба. Он утверждает, что это только шутка.  А Александр Кокорин уверяет, что болел за сборную России на Кубке конфедераций.

4. «Зенит» интересуется защитником «Сассуоло» Ачерби.

5. Джанлуиджи Доннарумма проведет переговоры с «Миланом» по новому контракту.

6. Марио Балотелли продлил контракт с «Ниццей».

7. Борис Беккер был объявлен банкротом, после чего его может ждать еще и развод с женой.

8. Артем Милевский попал в ДТП в Минске.

9. Сборная Испании выиграла женский Евробаскет.

10. Женская сборная России лидирует на командном чемпионате мира по шахматам за тур до окончания.

Видео дня: Бык прервал ход футбольного матча

Текст дня: Пять вратарей, которые могут заменить Акинфеева в сборной России

Цитата дня: Артем Дзюба: Лебедев сказал, что Жиркову надо дать в морду? Пусть попробует!

Именинники дня: Паоло Мальдини, Самир Насри


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