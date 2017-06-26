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Борис Чухлов: Я против видеоповторов. Это искусственная вещь

Источник:  «Спорт день за днем»Комментарии

Чемпион СССР в составе «Зенита» Борис Чухлов считает, что не стоило вводить просмотр видеоповторов судьями во время спорных эпизодов на Кубке конфедераций.

«Я против! Сразу сказал, как их начали обсуждать. Теперь только убедился. Судьи должны везде успевать. А этот парень из Саудовской Аравии какой-то цирк во время матча Россия — Мексика устроил. Первый момент с Жирковым смотреть не стал. Во втором случае, когда упал Смолов, просмотр начали через сорок секунд. Что за бред? То смотрят, то не смотрят. В чем логика?

Да, я вообще против видеповтороов. Пусть вешают камеры над воротами и они фиксируют, пересек мяч линию или нет. А этой ерундой не надо заниматься. Даже по видео не всегда понятно, есть 11-метровый или нет. Пусть журналисты обсуждают! Как бы сейчас было здорово — говорили бы, что судья не дал два пенальти в ворота Мексики, а так команда у нас классная. Пусть арбитры лучше работают.

Видеоповторы — искусственная вещь, которая мешает воспринимать футбол. Хороший арбитр — тот, которого не видно. А тут техника грубо вмешивается в процесс, затмевая главных действующих лиц», - цитирует Чухлова «Спорт день за днем».

Напомним, что на Кубке конфедераций-2017 в России впервые в истории были применены видеоповторы.

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