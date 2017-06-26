«Реал» готов продать Бэйла ради перехода Мбаппе
Источник: TelefootКомментарии
Мадридский «Реал» продолжает проявлять интерес к нападающему
мадридского «Реала» Килиану Мбаппе. Об этом сообщают французские СМИ.
Как информирует Telefoot, с родственниками
Мбаппе встретился президент «Реала» Флорентино Перес и сказал, что хочет видеть
игрока в команде. Также сообщается, что
ради перехода Мбаппе «Реал» может продать Гарета Бэйла, который в прошлом
сезоне много матчей пропустил из-за травмы.
В прошедшем сезоне 18-летний Килиан Мбаппе провел 44 матча за
«Монако» и забил 26 мячей при 14 голевых передачах.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически