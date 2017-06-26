«Реал» готов продать Бэйла ради перехода Мбаппе

Мадридский «Реал» продолжает проявлять интерес к нападающему мадридского «Реала» Килиану Мбаппе. Об этом сообщают французские СМИ.

Как информирует Telefoot, с родственниками Мбаппе встретился президент «Реала» Флорентино Перес и сказал, что хочет видеть игрока в команде. Также сообщается, что ради перехода Мбаппе «Реал» может продать Гарета Бэйла, который в прошлом сезоне много матчей пропустил из-за травмы.

В прошедшем сезоне 18-летний Килиан Мбаппе провел 44 матча за «Монако» и забил 26 мячей при 14 голевых передачах.