Хачанов поднялся на четыре позиции в рейтинге ATP

Российский теннисист Карен Хачанов поднялся на четыре позиции в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Об этом сообщает пресс-служба спортивной организации.

Напомним, представитель РФ на минувшей неделе дошел до полуфинала на турнире в немецком Халле, где уступил швейцарцу Роджеру Федереру со счетом 4:6, 6:7 (5:7). Хачанов, занимающий 34-е место, является лидером в рейтинге среди россиян.

Добавим, что 19-летний россиянин Андрей Рублев впервые в карьере вошел в сотню лучших мирового рейтинга.

Рейтинг ATP, версия от 26 июня:

1 (1). Энди Маррей (Великобритания) – 9390 очков,

2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) – 7285,

3 (3). Станислас Вавринка (Швейцария) – 6175,

4 (4). Новак Джокович (Сербия) — 5805,

5 (5). Роджер Федерер (Швейцария) — 5265,

6 (7). Марин Чилич (Хорватия) – 4235,

7 (6). Милош Раонич (Канада) – 4150,

8 (8). Доминик Тим (Австрия) – 3895,

9 (9). Кэй Нисикори (Япония) – 3830,

10 (11). Жо-Вильфрид Цонга (Франция) – 3075…

34 (38). Карен Хачанов (Россия) – 1176…

52 (60). Даниил Медведев (Россия) – 864…

77 (78). Андрей Кузнецов (Россия) – 670…

82 (88). Михаил Южный (Россия) – 640…

92 (106). Андрей Рублев (Россия) – 585…

96 (96). Евгений Донской (Россия) – 584.