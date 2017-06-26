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«МЮ» не торопится выполнять требования «Реала» по трансферу Хамеса

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Полузащитник мадридского «Реала» Хамес Родригес не теряет надежды на переезд в «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщает Goal.

Согласно источнику, игрок сборной Колумбии готов перейти в стан «красных дьяволов» по просьбе наставника английского клуба Жозе Моуринью. Отмечается, что клубы продолжают переговоры по трансферу хавбека, однако, «Юнайтед» не готов платить за Хамеса 70 млн евро.

При этом источник уверяет, что в борьбе за полузащитника участвует «Милан».

Ранее сообщалось, что возможный уход Криштиану Роналду подтолкнул руководство «сливочных» пересмотреть свои планы на это летом.

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