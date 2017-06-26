Кузнецова поднялась на одну позицию в рейтинге WTA
Россиянка Светлана Кузнецова поднялась на восьмое место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Об этом сообщает официальный сайт организации.
Из россиянок в первой сотне положительную динамику, кроме Кузнецовой, показала только Евгения Родина, которая поднялась также на одну ступень и теперь занимает 83-е место.
Рейтинг WTA, версия от 26 июня:
1 (1). Ангелика Кербер (Германия) – 6965 очков,
2 (2). Симона Халеп (Румыния) – 6850,
3 (3). Каролина Плишкова (Чехия) – 6386,
4 (4). Серена Уильямс (США) – 4810,
5 (5). Элина Свитолина (Украина) – 4765,
6 (8). Каролина Возняцки (Дания) – 4345,
7 (7). Йоханна Конта (Великобритания) – 4325,
8 (9). Светлана Кузнецова (Россия) – 4310,
9 (6). Доминика Цибулкова (Словакия) – 4010,
10 (10). Агнешка Радваньская (Польша) – 3985…
16 (15). Елена Веснина (Россия) – 2777…
17 (17). Анастасия Павлюченкова (Россия) – 2580…
30 (29). Дарья Касаткина (Россия) – 1580…
47 (43). Екатерина Макарова (Россия) – 1195…
65 (65). Наталья Вихлянцева (Россия) – 944…
78 (76). Екатерина Александрова (Россия) — 762…
83 (84). Евгения Родина (Россия) – 718…
179 (179). Мария Шарапова (Россия) – 310.