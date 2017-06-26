Александр Шмурнов: Черчесов должен работать еще год. Шаги для создания неплохой команды сделаны
Комментатор телеканала «Матч ТВ» Александр Шмурнов считает, что нынешний наставник сборной России Станислав Черчесов должен остаться на своем посту после вылета команды с домашнего Кубка конфедераций.
«Черчесов должен работать еще год. Поколение не великое, кое-какие шаги для создания неплохой команды сделаны. Смена тренера зачеркнет их», – написал Шмурнов на своей странице в Twitter.
Черчесов должен работать еще год. Поколение не великое, кое-какие шаги для создания неплохой команды сделаны. Смена тренера зачеркнет их.— Александр Шмурнов (@AShmurnov) 25 июня 2017 г.
Напомним, специалист встал у руля национальной сборной минувшим летом. Ранее президент РФС Виталий Мутко заявил, что Черчесов останется главным тренером команды, вне зависимости от результата на Кубке конфедераций.
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