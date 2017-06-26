Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Александр Шмурнов: Черчесов должен работать еще год. Шаги для создания неплохой команды сделаны

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Александр Шмурнов считает, что нынешний наставник сборной России Станислав Черчесов должен остаться на своем посту после вылета команды с домашнего Кубка конфедераций.

«Черчесов должен работать еще год. Поколение не великое, кое-какие шаги для создания неплохой команды сделаны. Смена тренера зачеркнет их», – написал Шмурнов на своей странице в Twitter.

Напомним, специалист встал у руля национальной сборной минувшим летом. Ранее президент РФС Виталий Мутко заявил, что Черчесов останется главным тренером команды, вне зависимости от результата на Кубке конфедераций.

Читайте также:

Константин Генич: Черчесов научил сборную самоотдаче, но ей не хватает смелости

Голосование: Интересен ли вам Кубок конфедераций после вылета сборной России?

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Константин Генич: Черчесов научил сборную самоотдаче, но ей не хватает смелостиКонстантин Генич: Черчесов научил сборную самоотдаче, но ей не хватает смелостиКомментатор телеканала «Матч ТВ» подвел итоги выступления сборной России на домашнем Кубке конфедераций.«Спартак» может потерять нападающего, а Дзюба и Кокорин оправдываются (видео)«Спартак» может потерять нападающего, а Дзюба и Кокорин оправдываются (видео)В рубрике «Пока вы спали» мы рассказываем о самых интересных событиях в российском футболе.Германия и Чили вышли в полуфинал Кубка конфедераций, Дзюба объяснил скандальное фото. Главные новости утра«Советский спорт» предлагает начать день с главных новостей утра понедельника.Головин уедет. Черчесов останется. Кто еще заставил Россию вздрогнутьГоловин уедет. Черчесов останется. Кто еще заставил Россию вздрогнутьОбозреватель «Советского спорта» Юрий Цыбанев – о плюсах и минусах нашей сборной на Кубке конфедераций.Борис Чухлов: Отсутствие Кокорина и Дзюбы в сборной я только приветствуюЧемпион СССР в составе «Зенита» Борис Чухлов считает, что главный тренер сборной России Станислав Черчесов правильно сделал, не включив в состав на Кубок конфедераций нападающих Александра Кокорина и Артема Дзюбу.Борис Чухлов: Акинфеев - сильнейший в России, но ему нужна паузаЧемпион СССР в составе «Зенита» Борис Чухлов считает, что на Кубке конфедераций главный тренер сборной России Станислав Черчесов на Кубке конфедераций мог предоставить отдых голкиперу Игорю Акинфееву.Найти и обезвредить. Колонка Сергея МикуликаНайти и обезвредить. Колонка Сергея МикуликаОбозреватель «Советского спорта» Сергей Микулик – о вылете сборной России с Кубка конфедераций.Йоахим Лев: Девять игроков сборной России могут выступать в бундеслигеГлавный тренер сборной Германии Йоахим Лев высказался о том, сколько игроков сборной России могли бы играть в бундеслиге.Геннадий Орлов: Сборная России произвела хорошее впечатление на Кубке конфедерацийРоссийский комментатор Геннадий Орлов поделился впечатлениями от выступления сборной России на Кубке конфедераций.Артем Дзюба: Лебедев сказал, что Жиркову надо дать в морду? Пусть попробует!Нападающий «Зенита» Артем Дзюба ответил на слова вице-спикера Государственной думы Игоря Лебедева, который заявил, что Юрию Жиркову за красную карточку в матче против сборной Мексики «надо дать в морду» (1:2).Сборники «Спартака» присоединятся к команде 2 июляИгроки «Спартака», участвовавшие в Кубке конфедерации, присоединятся к команде 2 июля.Что теперь делать России? Изучать матчи команд БердыеваЧто теперь делать России? Изучать матчи команд БердыеваКорреспондент «Советского спорта» предлагает не винить во всех бедах сборной России Игоря Акинфеева.Александр Кокорин: Мы переживали за сборную. Парни сражались до концаНападающий «Зенита» Александр Кокорин рассказал, следил ли он за выступлением сборной России на Кубке конфедераций.Время Акинфеева закончилось. И он сам виноват. Жесткое мнение Николая ЯременкоВремя Акинфеева закончилось. И он сам виноват. Жесткое мнение Николая ЯременкоГлавный редактор «Советского спорта» довольно жестко высказался и о вратаре российской сборной.Пять вратарей, которые могут заменить Акинфеева в сборной РоссииПять вратарей, которые могут заменить Акинфеева в сборной России«Советский спорт» называет пятерку голкиперов, которые ничем не хуже первого номера сборной.Без мозгов… И без культуры. Реакция на выходку Кокорина и ДзюбыБез мозгов… И без культуры. Реакция на выходку Кокорина и ДзюбыВ России есть как минимум два человека, которые от всей души желают поражения сборной страны.Сергей Веденеев: Никогда бы больше не вызвал Кокорина и Дзюбу в сборнуюБывший футболист «Зенита» Сергей Веденеев прокомментировал поведение игроков питерского клуба Александра Кокорина и Артема Дзюбы.Виталий Мутко: Хочу отметить прогресс Головина, он был одним из лидеров сборнойВице-премьер РФ, президент РФС Виталий Мутко отметил прогресс полузащитника сборной России и московского ЦСКА Александра Головина.Гильермо Очоа: Акинфеев – вратарь мирового уровняГолкипер сборной Мексики Гильермо Очоа поделился мнением о вратаре национальной команды России Игоре Акинфееве.Виталий Мутко: Лебедев не прав, я буду иметь с ним беседуВице-премьер РФ и глава Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко прокомментировал высказывания вице-спикера Госдумы Игоря Лебедева, являющегося членом исполкома РФС.
Футбол
Мино Райола: После возвращения из сборной Доннарумма проведет переговоры с «Миланом»
Формула-1
Даниил Квят: Машина просто выключилась и подвела нас
Футбол
Спортивный директор «Лилля»: Роналду сказал, что ему нужно несколько дней на размышление о своем будущем
Футбол
ВИДЕО ДНЯ: Бык прервал ход футбольного матча
все новости
Россия
Россиякалендарьстатистика
Александр Шмурнов
Александр Шмурноввсе новости
Станислав Черчесов
Станислав Черчесоввсе новости