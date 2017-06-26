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Медведев улучшил свое положение в Чемпионской гонке ATP на 17 позиций

Источник:  ATPКомментарии

Как сообщает пресс-служба ATP, россиянин Даниил Медведев поднялся на 17 позиций в Чемпионской гонке Ассоциации теннисистов-профессионалов.

На минувшей неделе спортсмен из РФ дошел до 1/4 финала на турнире в Лондоне, где проиграл болгарину Григору Димитрову со счетом 3:6, 6:3, 3:6. Болгарский теннисист по итогам недели вошел в топ-10 гонки. Лучшим из россиян в данном рейтинге остается Карен Хачанов, который поднялся на 12 позиций и теперь занимает 33-е место.

Чемпионская гонка ATP, версия от 26 июня:

1 (1). Рафаэль Надаль (Испания) – 6915 очков,
2 (2). Роджер Федерер (Швейцария) – 4545,
3 (3). Доминик Тим (Австрия) – 3165,
4 (4). Станислас Вавринка (Швейцария) – 3140,
5 (5). Александр Зверев (Германия) – 2530,
6 (6). Новак Джокович (Сербия) – 1975,
7 (7). Энди Маррей (Великобритания) – 1930,
8 (8). Давид Гоффен (Бельгия) – 1820,
9 (11). Григор Димитров (Болгария) – 1745,
10 (9). Пабло Карреньо Буста (Испания) – 1740…
33 (45). Карен Хачанов (Россия) – 695…
50 (67). Даниил Медведев (Россия) – 512…
63 (78). Андрей Рублев (Россия) – 453…
86 (91). Евгений Донской (Россия) – 364...
88 (82). Андрей Кузнецов (Россия) – 350.

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