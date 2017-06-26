«Юнайтед» нашел замену Перишичу в «Фиорентине»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью вместе с руководством клуба продолжает работу по усилению состава.

Как сообщает Goal со ссылкой на Mediaset Premum via Football Italia, английский клуб проявляет интерес к хавбеку «Фиорентины» Федерико Бернардески.

Отмечается, что если «красным дьяволам» не удастся провернуть сделку по трансферу полузащитника «Интера» Ивана Перишича, англичане постараются заполучить игрока сборной Италии.

Ранее сообщалось, что на Бернардески претендует «Ювентус», а также другие клубы из серии А.

В минувшем сезоне 23-летний футболист «фиалок» провел во всех турнирах 42 матча, забил 14 голов и отдал 5 голевых передач. Его трансферный лист оценивается в 30 млн евро, а контракт с итальянским клубом рассчитан до 2019 года.