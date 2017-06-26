Пицци: Нам хотелось бы, чтобы поле в Петербурге было подготовлено лучше
Полузащитник сборной Португалии Пицци поделился мнением о стадионе «Санкт-Петербург», городе и своем медовом месяце.
- Фернанду Сантуш и Криштиану Роналду критиковали поле стадиона «Санкт-Петербурга».
- По правде говоря, оно действительно не в идеальном состоянии. Конечно, нам? как игрокам, привыкшим играть на высококачественных полях, хотелось, чтобы поле было подготовлено лучше. Но стадион просто фантастический! Он внушает уважение своим видом.
- Удалось посмотреть город?
- Потрясающий город, невероятно красивый. Даже по пути на игру мы видим, насколько прекрасен этот город. Все время, которое мы находимся, мы очень счастливы. Мы хотели бы вернуться сюда в следующее воскресенье.
- Вам пришлось прервать свой медовый месяц. Это правда?
- Да, мне пришлось это сделать. Я не особо и огорчен, что нахожусь здесь: на великолепном турнире, с нашей отличной командой. Медовый месяц можно будет возобновить. Надеюсь, мне удастся получить здесь положительные эмоции. И он станет только лучше.
- Почему ваша команда осталась тренироваться здесь? В Санкт-Петербурге условия лучше?
- Это больше организационный вопрос. Оргкомитет запланировал, что мы должны улететь 26 числа. Но мы рады, что удалось провести здесь еще один день. Вчера мы отдохнули, а сегодня готовимся к перелету, чтобы продолжить подготовку в Казани.
- Когда сборная Чили играла с Австралией, казалось, что у австралийцев был шанс пройти дальше. Вы болели за них?
- Я смотрел игру, но ни за кого не болел. Команда, которая вышла бы в полуфинал, будет сильной. Мы готовимся к Чили, знаем сильные и слабые стороны этой сборной, - передает слова Пицци корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».