Пицци: Роналду отдал награду Силве? Этот жест олицетворяет командный дух

Полузащитник сборной Португалии Пицци поделился мнением о жесте Криштиану Роналду.



- Я считаю, что этот жест олицетворяет единство, командный дух. Я не приукрашиваю: в команде прекрасные отношения между игроками. У нас есть молодые и опытные игроки, и отношения между всеми фантастические, - передает слова Пицци корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, сборная Португалии вышла в полуфинал Кубка конфедераций, заняв в своей группе первое место с семью очками. Португальцы сыграли вничью с Мексикой (1:1), обыграли россиян (1:0) и новозеландцев (4:0). В полуфинале команда Сантуша встретится со сборной Чили.