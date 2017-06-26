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Пицци: Обнимусь с главным тренером сборной Чили, но надеюсь, что в финал выйдет португальский Пицци

Татьяна Кокорина
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Полузащитник сборной Португалии Пицци поделился мнением о своем прозвище и предстоящем матче со сборной Чили.

– В полуфинале мы сыграем с одним из фаворитов турнира. Знаем о силе сборной Чили, это сложный соперник. Нам нужно хорошо подготовиться, чтобы показать достойную игру, победить и выйти в финал. В сборной Чили собраны игроки высокого уровня, некоторые играют в лучших клубах мира. Тем не менее, мы и сами намерены победить и выйти в финал.

– Фамилия главного тренера сборной Чили - Пицци. Ваше прозвище связано с ним?
– Когда я был маленьким, Пицци выступал за «Барселону» и был в расцвете карьеры. Играя во дворе, я забивал много голов, и меня стали называть Пицци. Перед игрой мы с ним обнимемся, но надеюсь, в финал выйдет португальский Пицци, - передает слова Пицци корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, сборная Португалии вышла в полуфинал Кубка конфедераций, заняв в своей группе первое место с семью очками. Португальцы сыграли вничью с Мексикой (1:1), обыграли россиян (1:0) и новозеландцев (4:0). В полуфинале команда Сантуша встретится со сборной Чили.

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