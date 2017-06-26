Сборная Португалии провела тренировку, Бернарду Силва и Геррейру не приняли участие в занятии

Сборная Португалии провела тренировку на петербургском стадионе «Турбостроитель».

В занятии не приняли участие защитник Рафаэл Геррейру, который получил травму в матче с Россией, и полузащитник Бернарду Силва, получивший повреждение во встрече с Новой Зеландией.

Напомним, сборная Португалии вышла в полуфинал Кубка конфедераций, заняв в своей группе первое место с семью очками. Португальцы сыграли вничью с Мексикой (1:1), обыграли россиян (1:0) и новозеландцев (4:0). В полуфинале команда Сантуша встретится со сборной Чили.