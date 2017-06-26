Виктор Понедельник: Когда Смолов лез в одиночку на нескольких соперников, это выглядело ужасно

Бывший нападающий сборной СССР Виктор Понедельник высказался об игре Федора Смолова, а также Александра Головина на домашнем Кубке конфедераций.

«От него ждали многого. И прежде всего результативной игры. Что получалось на деле? Когда Смолов лез в одиночку на нескольких соперников из Португалии и Мексики, это выглядело ужасно. Ну, там же не парни деревенские стоят, а вполне квалифицированные защитники.

Старался Головин, был активен на фланге, но и он был не в состоянии обыграть сразу нескольких соперников. Зачем это делать? Идти в обводку сломя голову? Может, лучше попытаться сыграть через партнера, когда нет возможности сделать передачу вдоль ворот? В таких матчах, в таких турнирах надо набираться опыта и чему-то учиться. Интересно было бы узнать, чему наши игроки научились в матчах Кубка конфедераций», – цитирует Понедельника Bobsoccer.

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