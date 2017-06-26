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Бэйл не планирует переходить в «ПСЖ», валлиец собирается вернуться в АПЛ

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Полузащитник мадридского «Реала» Гарет Бэйл раздумывает над сменой клубной прописки. Об этом сообщает Daily Express.

Согласно источнику, руководство «сливочных» готово рассмотреть предложение от «ПСЖ», однако игрок сборной Уэльса не собирается переезжать во Францию.

Отмечается, что 27-летний хавбек намерен вернуться в премьер-лигу. Ранее сообщалось, что главным претендентом на футболиста является «Манчестер Юнайтед».

При этом источник уверяет, что полузащитник примет окончательное решение после трансфера в «Реала» Килиана Мбаппе из «Монако».

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