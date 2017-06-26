Юлиан Брандт: Мне пока рано переходить в «Баварию»

Нападающий леверкузенского «Байера» Юлиан Брандт заявил, что он не видит себя в данный момент игроком мюнхенской «Баварии».

«Мое сердце подсказывает мне, что пока рано становиться игроком «Баварии». Просто потому, что переход в такую сильную команду прямо сейчас чреват определенными рисками, например я буду реже выходить на поле», - приводит слова Брандта Kicker.

Ранее сообщалось, что Брандт уже дал согласие на переход в «Баварию».

Действующий контракт нападающего с «Байером» рассчитан до лета 2019 года. Сумма отступных в этом договоре составляет 30 миллионов евро.