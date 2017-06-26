Джошуа Киммих: Хочу закрепиться в составе «Баварии»

Полузащитник мюнхенской «Баварии» Джошуа Киммих заявил, что не намерен покидать клуб.

«Разумеется, мне не нравится, что я играю мало. Я перешел в «Баварию», чтобы играть, а не чтобы мячи подавать. В конце сезона вот начал чаще выходить на поле и помог ребятам выиграть чемпионат. Однако мне важнее выходить в знаковых матчах, к примеру в Лиге чемпионов. Меня не устраивает количество игрового времени, однако не хочу никуда уходить и твердо намерен добиться места в старте», - приводит слова Киммиха Die Welt.

Отметим, что в прошедшем сезоне Киммих принял участие в 39-ти матчах, забил девять голов и отдал две результативных передачи.