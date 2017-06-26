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Гути: Хотел бы в будущем возглавить «Реал»

Источник:  OndaceroКомментарии

Бывший полузащитник мадридского «Реала» Гути заявил, что хотел бы в будущем занять пост главного тренера в команде.

«Работа тренером мне очень нравится. Я благодарен «Реалу» за такую возможность себя проявить. Все болельщики «Реала» хотят, чтобы Зидан долго работал с командой. Однако я и сам пытаюсь добраться до вершины. Не стану врать, я тоже хочу когда-нибудь стать главным тренером. Однако до этого еще очень и очень далеко», - приводит слова Гути Onda Cero.

Отметим, что в настоящий момент Гути возглавляет молодежную команду «Реала».

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