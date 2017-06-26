Гути: Хотел бы в будущем возглавить «Реал»

Спортивный директор «Лилля»: Роналду сказал, что ему нужно несколько дней на размышление о своем будущем

Спортивный директор «Лилля» Луиш Кампуш, который дружит с форвардом мадридского «Реала» Криштиану Роналду, сказал, что нападающий пока не определился со своим будущим и взял время на размышление.