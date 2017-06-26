Пако Алькасер: Выдохнул, забив первый гол за «Барселону»

Нападающий «Барселоны» Пако Алькасер поделился своими впечатлениями о прошедшем сезоне.

«Очень трудно было начинать в новой команде, ведь я крайне редко выходил на поле. Долго не мог забить первый гол, чтобы скинуть с себя этот груз. Но, в матче с «Атлетиком» наконец получилось и я почувствовал себя освобожденным. Любой форвард чувствует нечто подобное, когда долго не забивает. В «Барселоне» мне обязательно нужно было забить, пусть даже задницей», - приводит слова Алькасера Marca.

Нападающий перешел в стан каталонского клуба из «Валенсии» зимой 2016 года.

Отметим, что в прошедшем сезоне Алькасер принял участие в 27-ми матчах, забил восемь голов и отдал пять результативных передач.