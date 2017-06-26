Игроки «Факела» обратятся в РФС из-за невыплаты зарплаты

Как сообщает агенство «Р-Спорт» со ссылкой на собственный источник, более 15 футболистов, которые минувший сезон провели в составе воронежского «Факела», намерены обратиться в палату по разрешению споров РФС из-за невыплаты заработной платы.

«Долги руководства «Факела» перед игроками составляют две зарплаты и премиальные за сезон-2016/17. До последнего момента футболисты пытались найти компромисс с президентом клуба Евгением Севергиным, пошли на уступки. В частности, не стали подавать жалобы ранее, чтобы к клубу не применяли какие-либо санкции, и он мог заявлять новых игроков на предстоящий сезон. И сейчас заявка «Факела» открыта. Но контрактные обязательства по прошлому сезону не выполнены, и точка невозврата пройдена», – заявил источник.

Напомним, воронежский «Факел» завершил сезон-2016/17 в ФНЛ на 10 строчке турнирной таблицы. В апреле существовала вероятность бойкота игроками команды матча с владивостокским «Лучом-Энергией» из-за долгов по зарплате.