Артуро Видаль: Санчес значительно усилит «Баварию»

Полузащитник мюнхенской «Баварии» Артуро Видаль заявил, что хотел бы видеть в составе своей команды партнера по сборной Чили и нападающего «Арсенала» Алексиса Санчеса.

«Я знаю Алексиса прекрасно, это очень мощный футболист. Убежден, что с ним «Бавария» станет просто непобедимой. У нас сейчас и так много футболистов мирового уровня, Алексис бы отлично смотрелся с ними», - приводит слова Видаля Sport Bild.

Ранее сообщалось, что «Бавария» заинтересована в Санчесе и готова предложить ему заработную плату в 450 000 евро в неделю.

В прошедшем сезоне Санчеш сыграл в 51-м матче, забил 30 голов и отдал 17 результативных передач.