Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Арсенал» вступил в борьбу за Агуэро

Комментарии
Лондонский «Арсенал» готовится к отъезду нападающего сборной Чили Алексису Санчесу. Об этом сообщает Daily Star.

Согласно источнику, столичный клуб готов приобрести форварда «Манчестер Сити» Серхио Агуэро, который, как сообщает пресса, недоволен решениями Хосепа Гвардиолы. 

Последний по ходу минувшего сезона отправил игрока сборной Аргентины в запас, поставив на его место 18-летнего новичка «горожан» Габриэла Жезуса.

Добавим, что недавно аргентинец сообщил журналистам о желании отработать свой контракт с «Сити» до его окончания.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
Футбол
«Реал» готов продать Бэйла ради перехода Мбаппе
Теннис
Борис Беккер после банкротства может развестись с женой
Футбол
День в истории. Паоло Мальдини исполнилось 49 лет
Футбол
Мино Райола: После возвращения из сборной Доннарумма проведет переговоры с «Миланом»
все новости