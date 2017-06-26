«Арсенал» вступил в борьбу за Агуэро

Лондонский «Арсенал» готовится к отъезду нападающего сборной Чили Алексису Санчесу. Об этом сообщает Daily Star.





Согласно источнику, столичный клуб готов приобрести форварда «Манчестер Сити» Серхио Агуэро, который, как сообщает пресса, недоволен решениями Хосепа Гвардиолы.





Последний по ходу минувшего сезона отправил игрока сборной Аргентины в запас, поставив на его место 18-летнего новичка «горожан» Габриэла Жезуса.





Добавим, что недавно аргентинец сообщил журналистам о желании отработать свой контракт с «Сити» до его окончания.