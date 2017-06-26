Кристиан Карамбе: Думаю, что Роналду останется в «Реале»

Бывший полузащитник «Реала» Кристиан Карамбе выразил мнение, что нападающий Криштиану Роналду не покинет клуб.

«Мне кажется, что Криштиану никуда не уйдет. У него солидный контракт с клубом. «Реал» тоже неплохо зарабатывает на имидже португальца, потому это взаимовыгодное сотрудничество. Вспомните, сколько он принес титулов и голов? «Реалу» нужны звезды в составе, однако последнее слова будет за Зиданом», - приводит слова Карамбе AS.

Ранее сообщалось, что португалец недоволен обвинениями в свой адрес от испанской прокуратуры. Нападающий настроен на уход из команды, о чем уже уведомил президента клуба Флорентино Переса.

Прокуратура Испании утверждает, что Роналду обманул налоговые органы на 1,4 миллиона евро в 2011 году, 1,7 миллиона евро – в 2012 году, 3,2 миллиона евро – в 2013 году и 8,5 миллиона евро – в 2014 году.