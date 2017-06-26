Ренату Саншеш: Не расстроюсь, если уйду из «Баварии»

Полузащитник мюнхенской «Баварии» Ренату Саншеш прокомментировал слухи о возможной смене клубной прописки.

«Конечно, я хочу остаться в Мюнхене. Здесь великая команда и мне тут очень нравится. Но если я все-таки покину «Баварию», то расстраиваться сильно не буду. Придется работать в раза усерднее, чтобы показать себя на новом месте», - приводит слова Санчеша Record.

Отметим, что в прошедшем сезоне автор решающего гола в финале последнего чемпионата Европы принял участие в 25-ти матчах и результативными действиями не отметился.