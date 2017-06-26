Сауль Ньигес: Не боюсь быть лидером в «Атлетико»

Полузащитник мадридского «Атлетико» Сауль Ньигес заявил, что не боится брать на себя ответственность за игру команды.

«Когда я выхожу на поле, то всегда стараюсь играть там ключевую роль. Мне всего 22 года, ну и что? Доверие Симеоне мне очень сильно помогает. Не всегда качества лидера обусловлены только возрастом. О своем будущем пока не думаю, меня все устраивает в «Атлетико», - приводит слова Сауля AS.

Отметим, в минувшем сезоне Сауль сыграл в 53-х матчах, забил девять голов и отдал четыре результативных передачи.