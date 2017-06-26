Роналду сфотографировался с воспитанниками школы «Локомотив»
Перед тренировкой сборной Португалии Криштиану Роналду сфотографировался и подписал мяч двум юным футболистам.
Капитан португальской сборной сфотографировался с юным воспитанником ДЮСШ «Локомотив» Григорием Дашкевичем и его старшим братом Тимуром.
Напомним,
сборная Португалии вышла в полуфинал Кубка конфедераций, заняв в своей
группе первое место с семью очками. Португальцы сыграли вничью с
Мексикой (1:1), обыграли россиян (1:0) и новозеландцев (4:0). В полуфинале команда Сантуша встретится со сборной Чили.
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